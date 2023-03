Lucca: nasce lo Spazio Associazioni, un nuovo luogo gratuito per le attività delle associazioni L'amministrazione Pardini metterà a disposizione il Cred di via Sant'Andrea

L’amministrazione Pardini sta lavorando da tempo alla riorganizzazione delle funzioni e delle destinazioni degli edifici comunali e annuncia un nuovo spazio nel centro storico della città che sarà messo a disposizione gratuitamente delle associazioni e in generale a tutti i soggetti del terzo settore per svolgere le proprie attività.

Si tratta del CRED (Centro per le Risorse Educative e Didattiche) di via Sant’Andrea n.33, a pochi passi dalla Torre Guinigi dove troverà luogo anche lo Spazio Associazioni Lucca. L’edificio con accesso autonomo è dotato infatti di una grande sala centrale al primo piano adeguata alle attività di gruppo e dotata anche di un piccolo palco.

Nelle prossime settimane sarà quindi discusso e approvato dalla Giunta comunale un documento di indirizzo che, tendendo conto della precedenza alle attività istituzionali del Cred – gestito dall’Assessorato all’istruzione – darà modo ai soggetti interessati di fare richiesta della sala per attività culturali e del tempo libero o comunque non lucrative garantendo così un ulteriore luogo a disposizione di tutti i cittadini, organizzato secondo un calendario puntuale.

Gli altri spazi del CRED – già in uso ad alcune associazioni, sulla base di convenzioni in essere -, sono ovviamente confermati non saranno interessati dalla nuova disposizione.