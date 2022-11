Lucca Magico Natale: installazioni luminose, mercatini e tanti appuntamenti culturali fino all’8 gennaio

Inaugurato nel tardo pomeriggio di sabato, con l’accensione delle installazioni luminose in piazza del Giglio e piazza San Michele in Foro, Lucca Magico Natale – il nuovo brand che raccoglie e promuove gli eventi e l’immagine della città nel periodo natalizio, con installazioni luminose, mercatini, appuntamenti culturali e della tradizione. Dopo l’accensione della ‘palla di Natale’ e dell’illuminazione del Teatro del Giglio, il sindaco Mario Pardini assieme agli assessori della Giunta comunale si è recato in piazza Napoleone per inaugurare il ‘Winter Village’. Poi il piccolo corteo si è spostato in piazza San Michele in Foro per l’accensione della grande stella e dell’albero di Natale con la musica Freedom Singers Gospel Choir, cioccolata calda e vin brulè.

“Siamo molto felici di poter inaugurare questa sera Lucca Magico Natale – afferma il sindaco Mario Pardini – abbiamo lavorato molto perché desideravamo dare a Lucca per il periodo natalizio una veste di installazioni luminose all’altezza della bellezza della città e un calendario di appuntamenti capace di far vivere ai cittadini e alle famiglie quell’atmosfera di allegria e serenità che tutti ci aspettiamo da questo periodo. Abbiamo fatto tutto questo risparmiando risorse rispetto agli anni passati e abbiamo utilizzato tecnologie luminose a basso consumo. Voglio ringraziare gli assessorati al commercio, al turismo, alla cultura per la passione e l’impegno messi nel progetto di LMN, i molti sponsor che ci hanno aiutato, dando appuntamento nelle prossime settimane alle nuove installazioni e performance che presenteremo progressivamente nel percorso di avvicinamento a un 25 dicembre che per la città da quest’anno potrà finalmente essere un momento davvero unico e speciale”.