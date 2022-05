LIVORNO – I lavori degli studenti in mostra per il “Progetto Gorgona, il carcere delle libertà”

LIVORNO – I lavori degli studenti in mostra per il “Progetto Gorgona, il carcere delle libertà”

Oltre 200 studenti degli istituti superiori di Lucca, Capannori, Livorno e Cecina, sono stati coinvolti dalla Fondazione “Carlo Laviosa” nel “Progetto Gorgona 2021/2022 – Il carcere delle libertà”, ideato e coordinato da Flavia Bertolli, docente del liceo scientifico Majorana di Capannori e membro del consiglio di amministrazione della stessa Fondazione, che ha tra i suoi obiettivi principali quello di sviluppare e sostenere progetti e azioni con forte valenza sociale ed educativa.

Dopo aver lavoro sui principi alla base dell’articolo 27 della Costituzione Italiana e sulla necessità del reinserimento in società dei detenuti che hanno scontato la loro pena, i ragazzi hanno avuto l’opportunità di conoscere la realtà rieducativa e lavorativa dell’isola carcere di Gorgona, visitandola insieme ai loro insegnanti e sotto la guida di esperti ambientali e di alcuni detenuti.

Sono stati quindi chiamati a rielaborare i nuovi orizzonti civici ed etici esplorati a Gorgona, attraverso la realizzazione di pannelli grafici e video.

I lavori degli studenti saranno esposti in una mostra in programma dal 21 maggio al 2 luglio 2022 ai Bottini dell’Olio, negli spazi al primo piano prospicienti la biblioteca, in una mostra promossa dalla Fondazione Laviosa nell’ambito delle iniziative che celebrano il Centenario dell’azienda. Insieme ai prodotti degli studenti saranno esposte anche la collezione di foto dell’Agente di polizia penitenziaria Pierangelo Campolattano e i risultati fotografici del laboratorio svolto dal fotografo Francesco Sinni.