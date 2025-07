Lucca, la Fondazione Giacomo Puccini all’Expo 2025 di Osaka

La Fondazione Giacomo Puccini ha promosso in questi giorni Lucca, il suo territorio ed il grande operista lucchese all’Expo 2025 di Osaka in Giappone, in occasione della settimana dedicata alla Regione Toscana. Il direttore Luigi Viani ha incontrato Mario Vattani, Commissario generale per l’Italia a cui è stato consegnato un folder dei francobolli di Puccini di Poste Italiane a nome del presidente della Fondazione e sindaco di Lucca Mario Pardini. Viani ha poi partecipato al panel sui dipinti di ispirazione pucciniana di Yoshitaka Amano a cui è stato consegnato un riconoscimento della Fondazione. Il soggiorno è stato anche occasione per la distribuzione nel padiglione Italia dei materiali promozionali di ‘The lands of Giacomo Puccini’ di Camera di Commercio Toscana Nord-Ovest. Nel panel dedicato alle eccellenze toscane oltre a Dante si parlato di Giacomo Puccini in un dialogo a tre tra Emanuele Vietina, Yoshitaka Amano e Luigi Viani. Durante il panel dedicato alle sinergie fra le città è stata donata a tutte le autorità e al pubblico femminile una farfalla tricolore in tema con il titolo dell’incontro “Butterfly effect” opera del lavoro delle ‘Uncinettine’ di Porcari.