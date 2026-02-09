Lucca in Maschera, successo per la quarta edizione della sfilata del Carnevale di Viareggio sulle Mura

Si è svolta oggi con grande partecipazione e successo la quarta edizione della sfilata del Carnevale di Viareggio sulle Mura di Lucca e nel centro storico, evento clou di Lucca in Maschera 2026, che ha trasformato la città in un grande teatro a cielo aperto tra cartapesta, musica e colori. Una giornata di festa che ha richiamato complessivamente circa 20.000 persone, tra cittadini lucchesi e visitatori, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi e spettacolari dell’inverno.

La sfilata, partita alle ore 15 dalla cortina sopra Porta Sant’Anna, ha attraversato le Mura urbane e il centro storico fino allo show finale in Piazza San Michele, coinvolgendo migliaia di spettatori lungo tutto il percorso. Un lungo e coloratissimo corteo che ha unito la tradizione del Carnevale di Viareggio alla suggestione unica del patrimonio storico e monumentale di Lucca, grazie alla consolidata collaborazione tra il Comune di Lucca e la Fondazione Carnevale di Viareggio.

Protagonisti della manifestazione sono stati i carri allegorici e le mascherate in gruppo, tra cui le grandi creazioni di cartapesta “Sogna ragazzo sogna” di Silvano Bianchi, “Lo Schiaccianoci” di Giacomo Marsili e la mascherata della Scuola della Cartapesta, insieme alle sei coreografie dei carri di Prima categoria, ai gruppi musicali, alle bande e alle maschere simbolo dei due Carnevali. Molto apprezzata anche la presenza della Pantera di Lucca, realizzata appositamente per l’evento, e delle maschere ufficiali Burlamacco, Ondina e Lucchetto, con la partecipazione della madrina Miss Italia Katia Buchicchio.

Le piazze del centro storico, in particolare Piazza Napoleone e Piazza San Michele, hanno fatto da cornice ai momenti clou della giornata, con postazioni audio, maxischermo, immagini live della sfilata e la conduzione che ha accompagnato il pubblico fino allo show finale.

Presenti per l’amministrazione comunale il sindaco Mario Pardini e l’assessore al turismo Remo Santini, che ha dichiarato:”Questo evento si conferma ormai un appuntamento attesissimo da cittadini lucchesi e visitatori. La quarta edizione della sfilata del Carnevale di Viareggio sulle Mura di Lucca è stata un grande successo, sia in termini di partecipazione che di qualità dello spettacolo. Siamo molto soddisfatti dell’organizzazione e della sinergia con il Carnevale di Viareggio, una collaborazione che negli anni ha saputo crescere e che rappresenta un valore aggiunto per la promozione turistica e culturale della nostra città. Ringraziamo tutti i partecipanti, gli addetti ai lavori ed il Gruppo Giannecchini per i pasti dei figuranti”.