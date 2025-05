Lucca, il driver Rudy Michelini all’International Rally Cup dell’Isola d’Elba su Hyundai i20 N Rally2

Rudy Michelini è pronto a calarsi nell’agonismo di International Rally Cup, serie che accenderà i motori tra poche ore, sulle strade del Rallye Elba. Il pilota lucchese esprimerà le proprie qualità al volante della Hyundai i20 N Rally2 Step2, vettura schierata dal team Friulmotor dotata degli ultimi aggiornamenti tecnici rilasciati dal marchio. Al suo fianco siederà Nicola Angilletta, copilota con il quale condividerà le sei prove speciali in programma tra venerdì e sabato, sulla vettura equipaggiata con pneumatici Pirelli. Per il portacolori della scuderia Movisport, il Rallye Elba rappresenterà la prima occasione di utilizzo delle ultime evoluzioni della vettura, dopo aver saggiato le caratteristiche precedenti sull’asfalto del Rally Il Ciocco, gara condizionata da mutevoli condizioni atmosferiche.

Rudy Michelini ha posto International Rally Cup come ambientazione principale della sua programmazione sportiva 2025, confermando la partecipazione alla cinque gare in programma e dando continuità ad un rapporto consolidato, seppur con una presenza parziale, nell’edizione precedente della serie. Il Rallye Elba si presenta ad appassionati ed equipaggi con un totale di sei prove speciali, per 87,750 chilometri di distanza competitiva. La partenza sarà data venerdì 2 maggio alle 16,30, da Porto Azzurro, nell’area del porto. Da lì, i concorrenti si produrranno in due sfide, nella parte orientale dell’isola: con la Capoliveri” (Km. 9,800) e con la “Volterraio-Rio” (Km. 18,560) andando poi a completare la prima giornata a Portoferraio a partire dalle ore 19,40 con l’entrata nel riordinamento notturno, quindi con le prove speciali che si svolgeranno interamente con la luce del giorno, per renderle eque a tutti i partecipanti.

La seconda giornata, sabato 3 maggio, avrà come cuore pulsante la parte occidentale elbana, con l’uscita dal riordinamento notturno dalle ore 8,55 ed anche in questo caso si correrà sui classici percorsi già conosciuti ed apprezzati: due prove da ripetere due volte, la “Marciana Marina-Marciana-Campo” (Km. 18,520) e la “Due Colli” (Km. 11,430). L’arrivo finale, a Portoferraio, sarà alle 15,30