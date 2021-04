LUCCA – Il cordoglio del sindaco Tambellini e dell’assessore Ragghianti per la scomparsa di Francesco Petrini

A nome di tutta la Giunta comunale, esprimiamo il cordoglio per la scomparsa di Francesco Petrini, ex dirigente scolastico, fondatore dei Custodi della città per gli stati generali della cultura. La sua passione ha tenuto vivo in questi anni un importante dibattito pubblico sulla gestione dei beni culturali e sulla loro valorizzazione coinvolgendo addetti ai lavori, studiosi, professionisti ma anche centinaia di cittadini. In tutti ha saputo risvegliare il senso di appartenenza alla tradizione e l’amore per il grande patrimonio che abbiamo ricevuto dal passato, richiamando gli amministratori pubblici all’impegno e al buon governo di questi beni. Alla famiglia e ai suoi collaboratori e amici le nostre più sentite condoglianze.

Il sindaco Alessandro Tambellini

l’assessore alla cultura Stefano Ragghianti