Lucca, Half Marathon: percorso, variazioni e divieti per il traffico veicolare domenica 7 maggio mattina

La competizione inizierà dal baluardo San Salvatore e il percorso sarà articolato sulle Mura in direzione piazzale Verdi, in senso antiorario, per poi scendere e uscire da Porta Sant’Anna, la circonvallazione . In centro gli agonisti toccheranno via Vittorio Veneto, piazza San Michele, via Beccheria, piazza Napoleone, piazza del Giglio, via del Duomo, piazza San Martino, via del Molinetto, Corso Garibaldi.

In particolare per garantire spazio e sicurezza per gli atleti l’amministrazione comunale ha approvato e pubblicato un’ordinanza con le modifiche alla sosta e transito. In dettaglio dalle ore 8:30 e fino alle 12.30 del 7 maggio è istituito un divieto di transito veicolare a Porta Sant’Anna e piazzale Verdi (con esclusione per mezzi di emergenza, trasporto pubblico e Forze dell’ordine).

Dalle ore 8:30 e fino alle ore 12:00 divieto di transito veicolare nella corsia – lato mura – di tutti i viali di circonvallazione e nelle relative rotatorie di collegamento fra gli stessi. Nello stesso orario – nel centro storico – divieto di transito in via Vittoria Emanuele II, via Burlamacchi (fra corte Frediani e via Vittorio Emanuele II), piazza Sant’Alessandro, via Vittorio Veneto, piazza San Michele in Foro (lato sud), via Beccheria, piazza Napoleone, piazza del Giglio, dia del Duomo, piazza San Martino, via del Molinetto, corso Garibaldi (metà carreggiata fra via del Molinetto e via San Girolamo, intera carreggiata fino a via Vittorio Veneto).

Dalle ore 6:00 alle ore 12:00 di domenica 7 maggio inoltre divieto di sosta con rimozione in corso Garibaldi (stalli blu su entrambi i lati fra via del Molinetto e via del Peso), via dei Bacchettoni (lato rampa del baluardo San Salvatore e Casa del Boia), in piazzale Verdi (nell’area limitrofa alla rampa del baluardo San Donato e al confine con la ztl). Per i per i detentori di permessi A4 e A5 (garage residenti) A8 e A9 (garage non residenti) e per i permessi temporanei ci sarà la possibilità di utilizzo di altri varchi e percorsi per raggiungere le aree di destinazione.