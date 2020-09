LUCCA – Dal 18 al 20 settembre in programma la rassegna musicale dedicata al Blues

Un evento musicale dedicato al blues, che porta a Lucca musicisti e cantanti di livello internazionale provenienti da tutto il mondo nella Sala Polifonica Interna del Foro Boario.

venerdì 18 settembre

ore 21:00 | Krissy Matthews Band.

sabato 19 settembre

ore 21:00 | Noreda Greaves and her band, feat. Luca Giordano.

domenica 20 settembre

ore 21:00 | Jane Jeresa.

Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti dal 5 settembre tramite SMS o tramite whatsapp (specificando: nome, cognome, numero di telefono) al numero +39 349 6602753.

Torna il Luccabluesfestival , a settembre per lo spostamento dovuto al covid 19, con la solita tre giorni al foro boario piena di artisti di livello internazionale organizzato dall’associazione luccablues con il patrocinio e il contributo del comune di Lucca.il festival si svolgerà rispettando le norme relative al covid 19 in atto nella nostra regione.Per i suddetti motivi è gradita la prenotazione. Per tutti coloro che si presenteranno la sera dei concerti è obbligatorio lasciare dati e numero di telefono indossare la mascherina. La capienza è stata ridotta a 80 posti. Punto ristoro all’interno.

Noreda Graves (Washington DC, classe 1982) è una delle voci soul più apprezzate d’America. Ad oggi ha svolto il suo percorso artistico e ha collaborato al fianco di grandi musicisti come: Bishop Donnie Graves, Richard Smallwood, the late Dr. Mattie Moss Clark, The Clark Sisters, the late Rev. Timothy Wright, Marvin Winans, Richard “Mr. Clean” White, The Harlem Gospel Choir, Anthony Morgan’s Inspirational Choir of Harlem, Dr. Bobby Jones, Fred Hammond, Bishop T. D. Jakes, Becky White, Walter Johnson, Cedric and LeJuene Thompson, Matt Angus and the Matt Angus Thing, Rev. F. C. Barnes, Rev. Luther Barnes, Rev. Charles Lyles, Lenora Young, the late Tim Hairston, Cornelius Young, Rev. John P. Key, Janice Brown, Phil Dorroh and Phil the Bass Project, TKA, Ricky Jones, Lyfe Jennings, Rick Payton, Jr., Aaron Neville and Andre Rieu and the Johann Strauss Orchestra. Noreda è la voce soprano solista dell’Harlem Gospel Choir e del coro del Anthony Morgan Inspirational Choir of Harlem. Con queste formazioni ha cantato al cospetto di migliaia di persone, in paesi come l’Italia, i Paesi Bassi, la Germania, la Svizzera, la Francia, il Belgio e l’Austria. Nel 2015, con il nome di Noreda Street, è una dei 5 solisti del concerto dedicato ai 150 anni della Croce Rossa Italiana svoltosi a Torino con un coro composto da 250 elementi.