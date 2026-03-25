Lucca, arriva GenerAZIONI la nuova rassegna di teatro-educazione rivolta a giovani studenti

Questa mattina nel corso di una conferenza stampa all’Auditorium dell’Agorà, è stata presentata la prima edizione di GenerAZIONI – Rassegna di Teatro Educazione, un nuovo progetto culturale dedicato alle scuole e alle giovani generazioni del territorio lucchese e toscano.

Promossa dalla Compagnia Teatro Giovani APS, con Associazione Nando Guarnieri e Venti d’Arte APS, con il sostegno del Comune di Lucca, che vede impegnati sul progetto i tre assessorati alla cultura, all’istruzione e alle politiche giovanili, e con la collaborazione di Fondazione Toscana Spettacolo, la rassegna nasce con l’obiettivo di valorizzare il teatro come strumento educativo, creativo e di dialogo tra generazioni.

Alla conferenza stampa stamani erano presenti, per l’amministrazione comunale l’assessore alla cultura Mia Pisano e all’istruzione Simona Testaferrata, Miriam Iacopi (direzione artistica, Associazione Teatrale Guarnieri), Francesco Tomei (direzione scientifica e formativa, Associazione Venti d’Arte), Emilio Micheletti (Associazione teatrale Guarnieri), per l’Ufficio scolastico territoriale Silvia Granucci.

La rassegna si svolgerà al Foro Boario di Lucca dal 12 al 15 ottobre prossimi, con una serata conclusiva il 16 ottobre al Teatro Nieri di Ponte a Moriano. Il programma prevede spettacoli, momenti di confronto, laboratori e incontri tra studenti, educatori e operatori culturali, secondo il principio del “fare – condividere – riflettere”. Elemento distintivo sarà la dimensione intergenerazionale, con la partecipazione, nelle serate, delle compagnie teatrali della città di Lucca provenienti dalla storica rassegna Amateatro.

Il tema di questa prima edizione sarà “GenerAZIONI come libertà, identità e responsabilità”, invitando studenti e giovani artisti a esplorare attraverso il linguaggio teatrale temi centrali per il presente e il futuro, come la libertà, l’identità, la responsabilità, la creatività e la relazione tra generazioni. Il riferimento simbolico della rassegna di quest’anno è Cosimo Piovasco di Rondò, protagonista del romanzo “Il Barone Rampante” di Italo Calvino, figura che sceglie di osservare il mondo da un punto di vista diverso, mantenendo uno sguardo libero e indipendente. Come Cosimo, anche i giovani partecipanti saranno infatti invitati a guardare il mondo con uno sguardo nuovo, attraverso il linguaggio creativo del teatro.

Il Foro Boario, riqualificato dall’amministrazione comunale, si presenta come il luogo ideale per accogliere questa serie di eventi legati alla creatività, alla formazione e all’incontro dei giovani, con la sua architettura ampia e flessibile che lo rende adatto al teatro-educazione.