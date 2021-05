LIVORNO – Uniti per il mare: flash mob ecologico ad Antignano con i volontari di “Sons of the Ocean”

LIVORNO – Uniti per il mare: flash mob ecologico ad Antignano con i volontari di “Sons of the Ocean”

L’appuntamento è fissato per domenica 9 maggio 2021, alle ore 9.30, presso il parcheggio antistante l’arenile “Metamare” ad Antignano. I volontari dell’associazione “Sons of the Ocean” avvieranno una pulizia straordinaria della zona in collaborazione con l’uff. Ambiente del Comune di Livorno (concesso il patrocinio gratuito), AAMPS e tante associazioni di volontari che hanno accettato l’invito a partecipare.

“Le richieste per la pulizia straordinaria di aree cittadine a cura di volontari – commenta Giovanna Cepparello, assessora all’Ambiente del Comune di Livorno – si stanno moltiplicando. Ne siamo particolarmente felici e con i nostri uffici ci stiamo adoperando per permetterne la realizzazione garantendo la massima sicurezza dei cittadini coinvolti e, al contempo, il rispetto delle normative e dei regolamenti vigenti in materia. Cogliamo l’occasione per invitare le associazioni e i gruppi di volontari che volessero organizzare in futuro altri eventi analoghi a favore dell’ambiente e del decoro del nostro territorio a contattarci preventivamente (rifiuti.igiene@comune.livorno.it “.

“I nostri mari – aggiunge Matteo Nani di “Sons of the Ocean”– sono stati per molti anni culla di vita, dandoci cibo, emozioni e divertimento. Forse ce ne siamo un po’ approfittati ed è per questo che adesso dobbiamo rimediare. Con l’evento #Unitiperilmare che stiamo periodicamente replicando registriamo un numero di partecipanti sempre maggiore nel segno di un’etica profonda e solidale accompagnata dal concetto del “fare”.