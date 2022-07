LIVORNO – Un mare di eventi nei musei dell’Arcipelago Toscano Ecco il calendario degli eventi in programma dal 25 al 31 luglio ‌ ‌

Una settimana ricca di eventi e appuntamenti in programma nei musei dell’Arcipelago. Ecco il programma:

Lunedì 25 luglio, ore 14.30

Memorie della Miniera

Miniere di Calamita (Capoliveri)

Visita guidata

Visita guidata speciale alle Miniere di Capoliveri in compagnia di Filippo Boreali, minatore, insieme ai figli e ai nipoti dei cavatori elbani. Una gita emozionante, un racconto coinvolgente per accompagnare le famiglie dei minatori nelle gallerie, guidati da chi ricorda con tanto affetto i suoi compagni di lavoro.

Partenza dal Museo della Vecchia Officina

Per informazioni e prenotazioni: Tel. +39 393.8720018; +39 393.9059583

Mercoledì 27 luglio, ore 21.00

“La nave del tesoro. Mettiti alla prova per trovare l’oro dell’Elba”

Museo del Mare (Capoliveri)

Attività didattica

Attività didattica dedicata a bambini e famiglie. Indovinelli, puzzle, piccoli giochi e indizi per trovare il tesoro del Piroscafo Polluce.

Costo: 5.00 €

Per informazioni e prenotazioni: Tel. +39 393.8720018; +39 393.9059583

Giovedì 28 luglio, ore 18.00

Una sera al museo

Nat-Lab (Portoferraio)

Attività per famiglie

Una serata speciali per scoprire il NAT-LAB, il laboratorio naturalistico in cui è conservata la più importante collezione entomologica di specie presenti nell’Arcipelago Toscano.

Evento gratuito

Per informazioni e prenotazioni: 0565 908231

Giovedì 28 luglio, ore 22.30

“Paolina: la regina dei fronzoli”

Portoferraio

Spettacolo teatrale itinerante

Spettacolo teatrale itinerante animato ambientato in una Portoferraio napoleonica (1815) con visita al Centro Culturale De Laugier e al Teatro dei Vigilanti Renato Cioni.

Costo: 12 €

Per informazioni e prenotazioni:

Tel. 0565 1933589

Venerdì 29 luglio, ore 18.30

Crea il tuo mosaico!

Museo archeologico della Linguella (Portoferraio)

Laboratorio didattico

Laboratorio didattico per bambini e famiglie. Dopo un’attenta osservazione dei mosaici custoditi all’interno del museo archeologico, questa antica tecnica sarà utilizzata per realizzare una nuova opera musiva.

Attività gratuita

Per info e prenotazioni: Tel. 0565.1933589

Venerdì 29 luglio, ore 19.15

Cosmopoli al tramonto

Museo di Forte Falcone (Portoferraio)

Visita guidata

Visita guidata ai bastioni del fronte d’attacco del Forte Falcone e al museo.

Durata: 1h, 45’

Costo: intero € 10.00, ridotto € 8,00

Per informazioni e prenotazioni: 0565.193589

Dal 29 luglio al 7 agosto

“Festival Aquamour – Arte Acqua Amore”

Open Air Museo – Italo Bolano- (San Martino, Portoferraio), Fortezza Pisana (Marciana)

Festival

Aquamour è il primo festival internazionale sulla difesa dell’acqua.

Oltre 40 artisti esporranno le loro opere o si esibiranno in performances originali di grande impatto facendosi portavoce creativi della battaglia per la conservazione dell’idrosfera.

Info: Tel. 338 6996406

Dal 19 Luglio al 2 Novembre

“Giuseppe Bezzuoli pittore e amico di Alessandro Foresi: un sodalizio artistico e umano”

Pinacoteca Foresiana (Portoferraio)

Mostra

Nella mostra sono esposte importanti opere di uno dei protagonisti della pittura romantica, insieme a quelli dei suoi allievi, provenienti dalle collezioni delle Gallerie degli Uffizi e dalla Pinacoteca Foresiana di Portoferraio. L’esposizione ha come fil rouge il profondo legame di amicizia fra il pittore e il suo medico, Alessandro Foresi, zio di Mario Foresi, intellettuale pisano che nel 1914 donò la sua prestigiosa collezione d’arte alla città, decretando la nascita della Pinacoteca che ancora oggi ne ricorda il nome.

Orari:

– Dal 19 luglio all’11 settembre: dal lunedì al sabato 10.00-13.00; 17.30-22.30, domenica 10.00-13.00

– Dal 12 settembre al 2 novembre: 9.30-13.00; 15.30-18.30 (domenica chiuso)

Per informazioni e prenotazioni: Tel. 0565 1933589

Dal 1 luglio al 2 ottobre

“Il ferro e l’oro. Rotte mediterranee tra Etruria e Oriente”

Museo archeologico dl distretto minerario (Rio Elba)

Mostra

Mostra archeologica curata da Marco Firmati, in collaborazione con il Museo archeologico nazionale di Firenze, Argomento dell’esposizione è l’intenso rapporto commerciale e culturale che si stabilì tra Etruria, Grecia e Vicino Oriente tra VIII e VII secolo a.C.

Per informazioni e prenotazioni: Tel. 0565.939227; info@parcominelba.it

Visite guidate/escursioni

Il calendario delle visite guidate organizzate dal Parco Nazionale Arcipelago Toscano all’isola di Pianosa, alla Fortezza del Volterraio e alla Villa romana di Giannutri, è disponibile online sul sito di Info Park: https://www.parcoarcipelago.info