Livorno, la 14esima fontanella di acqua della città nel quartiere La Rosa

Sarà a servizio del quartiere La Rosa la 14^ fontanella di acqua di alta qualità realizzata in città da Comune di Livorno e ASA.

La nuova fontanella si trova nei pressi del parcheggio di via Pasquale Villari, di fronte alla Coop e agli altri negozi del piccolo centro commerciale di via Settembrini.

L’inaugurazione è prevista per lunedì 20 maggio alle ore 15.

Questo nuovo impianto di erogazione, con i relativi servizi idrici, è costato 36mila euro, finanziati per il 50% dal Comune e per l’altra metà da ASA Spa.

Tutte le fontanelle della città sono costantemente monitorate da ASA tramite un sistema di telecontrollo, con manutenzioni che vengono effettuate secondo un rigoroso programma che garantisce sicurezza e qualità. Oltre al telecontrollo, vengono disposti controlli a campione in media due volte al mese (in ingresso e in uscita dal trattamento). Le analisi riportate sull’etichetta dell’impianto fanno riferimento ai valori medi registrati durante ’anno. I risultati sono pubblicati semestralmente sul sito internet di ASA.

Dai dati di ASA si evince che, nel 2023, dalle tredici fontanelle attive (quella di largo Cristian Bartoli è stata smontata per i lavori in corso ai Tre Ponti) i cittadini hanno prelevato oltre 8 milioni 783mila litri di acqua di alta qualità, una media quindi di oltre 24mila litri al giorno, equivalenti a oltre 16mila nuove bottiglie di plastica al giorno che si è evitato di acquistare e immettere nell’ambiente. Per le famiglie che utilizzano queste fontanelle, ASA stima un risparmio medio annuo di 878 euro.