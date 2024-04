Livorno, bonus sociale idrico per usufruire di importanti riduzioni sulla bolletta dell’acqua

Da mercoledì 24 aprile sarà possibile presentare le domande per usufruire del bonus sociale idrico integrativo, che anche quest’anno l’Amministrazione comunale di Livorno mette a disposizione delle famiglie a basso reddito, con i fondi ripartiti dall’Autorità Idrica Toscana per le “utenze deboli”.

Il bonus consente di usufruire di importanti riduzioni sulla bolletta dell’acqua, in base ai consumi effettuati nell’anno precedente.

Per poter usufruire del beneficio occorre essere residenti a Livorno e avere un ISEE in corso di validità non superiore a 12.500 euro. La soglia è aumentata a 20mila euro in presenza di almeno 4 figli a carico.

Il bando, insieme alle istruzioni per la compilazione della domanda e alla modulistica per gli amministratori di condominio, è già pubblicato sul sito del Comune, nella sezione Avvisi (www.comune.livorno.it Gare – Avvisi).

Qui il link diretto:

Avviso pubblico per l’erogazione del Bonus Sociale Integrativo per le utenze deboli del Servizio Idrico Integrato anno 2024 | Città di Livorno (comune.livorno.it)

Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12.00 di venerdì 7 giugno, esclusivamente online tramite la piattaforma presente su www.comune.livorno.it Sportello del Cittadino (il link diretto è indicato anche nel bando ed è https://srvarpagtw.comune.livorno.it/113

attivo dalle 9 di mercoledì 24 aprile fino alle 12 di venerdì 7 giugno).

Si consiglia di effettuare l’accesso con un browser di ultima generazione e di accettare i cookies.

Per accedere alla piattaforma online occorrono le credenziali SPID, CIE o CNS.

Per coloro che necessitassero di assistenza alla compilazione della domanda, si informa che le seguenti associazioni si sono rese disponibili ad aiutare le cittadine e i cittadini nella compilazione, previo appuntamento telefonico:

• Associazione Nonno Point, Piazza Saragat 1, primo piano (locali della Circoscrizione 1). Telefonare allo 0586 824842 il lunedì e il giovedì, ore 9,00-11,00.

• Associazione Oltrefrontiera, via G.M. Terreni, 5. Telefonare al numero 0586 891168 nei seguenti giorni e orari: lunedì: 12:00-13:00, martedì: 18:00-19:00,

mercoledì: 8:30-9:30, giovedì: 12:00-13:00 e 18.00-19.00, venerdì: 12:00-13:00

• Sportello di supporto digitale di Arci Livorno presso il Centro Civico Shangay in via Fratelli Bandiera. Telefonare al numero 0586426888 dal lunedì al venerdì in orario 9-13.

• Sportello Info Salute di SVS. Telefonare al numero 0586 896040 (Ufficio Sociale, interno 4) dal lunedì al venerdì in orario 10-12.

Coop CeSDI . Telefonare al 3208285747 nei giorni di lun-mer-giov 15.00-19.00; mart 9.00-13.

Per informazioni e chiarimenti sul Bonus Idrico è possibile rivolgersi al Settore Politiche Sociali e Sociosanitarie – Ufficio Marginalità e Famiglia :

Tel. 0586/820214 – 0586/824184 dal Lunedì al Venerdì dalle 9.00 alle 13.00.

Email:bonusidricointegrativo@comune.livorno.it