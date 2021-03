LIVORNO – Attilio Camposano nominato vice presidente nazionale FIVA

Attilio Camposano è stato confermato con il ruolo di vice presidente nella dirigenza nazionale di FIVA, la Federazione Italiana Venditori Ambulanti che in Italia conta oltre 50.000 imprese associate.

Camposano, presidente provinciale FIVA, è stato molto attivo per il riconoscimento del ruolo del settore in questi anni di incertezza normativa.

“L’evidente contrazione di fatturato dovuta alla pandemia, pur indebolendo il comparto dei venditori ambulanti al pari di altri settori del commercio al dettaglio, non ha completamente affossato le nostre imprese, che rappresentano certamente una ricchezza tutta particolare dell’Italia e della Toscana da preservare e valorizzare” afferma Camposano, che sottolinea come “La nostra presenza nelle sedi istituzionali nazionali è particolarmente importante in questo momento per le pressioni sul governo centrale per l’ottenimento dei ristori”.