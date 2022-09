Le app per conoscere e vivere la Toscana

Negli ultimi anni in tutto il mondo si è assistito a un grandissimo sviluppo del mercato delle app. Ovviamente un fattore che ha influito in modo decisivo su questa crescita è stato la diffusione sempre più capillare degli smartphone. Si calcola, infatti, che attualmente uno persona su due nel pianeta possegga uno smartphone. In Italia arriviamo a contare 1,3 smartphone per ogni abitante. Gli esperti stimano che questo numero continuerà a crescere in modo significativo nei prossimi anni. Non è un caso quindi che sempre più persone utilizzino con regolarità app di diverso genere, per vari scopi.

Il mondo della pubblica amministrazione sta creando diverse app per facilitare i rapporti con la cittadinanza. Banche e gruppi finanziari offrono servizi via app sempre più in linea con le necessità di ogni specifico cliente, puntando su sistemi che garantiscono livelli di sicurezza elevatissimi. Anche il mondo dello shopping online propone molte soluzioni di questo tipo, consentendo agli utenti di interagire in modo più diretto e di visualizzare in modo molto dettagliato i prodotti di loro interesse, basti pensare alla app di Amazon, e non solo. Con la realtà aumentata è possibile osservare il mobile Ikea che si ha intenzione di comprare direttamente nella stanza dove lo si vorrebbe inserire, oppure diventa possibile provare il colore di un rossetto direttamente sul proprio viso facendosi un selfie. Anche il mondo del gaming online ha puntato moltissimo sullo sviluppo di nuove app, rendendo l’esperienza da mobile sempre più accessibile e suggestiva. Le slot in questo caso la fanno da padrone, risultando tra i giochi più scaricati in assoluto. È il caso di Starburst, gioco che si distingue per la sua grafica sfavillante e accattivante. Gli utenti ricercano, infatti, esperienze sempre più coinvolgenti dal punto di vista visivo. Non da ultimo, un altro settore che sta investendo moltissimo sulla creazione di nuove app è quello del turismo. Le app rappresentano una soluzione funzionale e molto economica per guidare i turisti e per avvicinarli in senso più ampio al luogo che stanno visitando. Oggi, infatti, difficilmente vediamo un turista che tiene in mano cartine impossibili da ripiegare, o grosse guide turistiche. Google Maps ha cambiato completamente l’approccio agli spostamenti nelle realtà urbane, così come molte altre app tourist friendly. Anche in Toscana il digitale avanza e si è deciso quindi di puntare moltissimo sulle app in diversi settori, vediamo più nel dettaglio quali.

Turismo

Tra le app più scaricate per i turisti che arrivano in Toscana troviamo “My Tuscany” e “Travel Intoscana”, entrambe per sistema operativo Android. Queste permettono di pianificare nel dettaglio tutto il soggiorno, partendo alla prenotazione degli hotel e dei musei da visitare. Per il sistema operativo iOs, invece, si trovano app come la “VVC Card”, che permette di ricevere numerose informazioni su attrazioni, eventi e sconti di ben 100 tra parchi, musei e terme della Toscana. A Firenze, con soli 2,99€ sarà possibile scaricare la guida delle Gallerie degli Uffizi direttamente sul proprio dispositivo mobile. Chi volesse girare per tutta la regione, scoprendo borghi incantevoli e altre splendide città può affidarsi all’app “Toscana Guida Verde Touring”, firmata ovviamente dal celeberrimo Touring Club.

Enogastronomia

Chi è alla ricerca di buoni ristoranti e di botteghe che vendono prodotti enogastronomici toscani troverà sicuramente utili app come “Tuscany Food & Wine” e “Vetrina Toscana”, entrambe per Android.

Trasporti

“Muoversi in Toscana” è l’app di Android dedicata ai mezzi di trasporto della regione. Questa permette di consultare in modo semplice e veloce gli orari e le tratte di diversi mezzi pubblici, come treni, autobus e traghetti.

Eventi

“Toscana Event” è un’applicazione che permette un aggiornamento costante sugli eventi che si tengono nella regione, dai concerti alle sagre, passando per fiere, mostre, mercati e cinema.

Manutenzione e decoro delle città

Le app sono molto utili anche per chi le città le abita ogni giorno. È il caso di “piùFirenze”, che permette di fare segnalazioni sullo stato di manutenzione degli spazi pubblici e di far presente all’amministrazione problematiche inerenti al decoro urbano. L’app permette di notificare il problema con una foto e con la geolocalizzazione, facilitando così di molto l’intervento della pubblica amministrazione. Lo stesso avviene anche nella città di Empoli grazie all’app “WeDU! Decoro Urbano Empoli”.

Emergenze

La app “Alert System” è un’app molto utile per mettere in comunicazione diretta cittadini e pubblica amministrazione, specie in caso di emergenze. Questa permette infatti di ricevere messaggi in tempo reale inerenti catastrofi di varia natura, come ad esempio terremoti, inondazioni, incendi, frane, interruzioni stradali o blackout.