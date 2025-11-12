Firenze 2025 scaled e1762935509496

L’Associazione Tumori Toscana presenta i Mercatini di Natale

A Firenze e Prato, shopping a sostegno delle cure domiciliari oncologiche gratuite

Foto di Redazione Redazione12 Novembre 2025
1 minuto di lettura

Torna uno degli appuntamenti più attesi dell’Associazione Tumori Toscana, all’insegna di shopping e solidarietà.

Artigianato, Food & Grandi Firme si incontrano nei Mercatini di Natale ATT, per trasformare i regali in un aiuto concreto per chi ne ha davvero bisogno.

Firenze – Palazzo degli Affari, Sala Piano Inferiore
Sabato 29 e Domenica 30 Novembre | 9.30 – 19.00

Prato – Art Hotel Museo, Sala Meeting De Chirico
Sabato 13 e Domenica 14 Dicembre | 9.00 – 19.30

Tra i marchi presenti: Prada, Scervino, Ferragamo, Villoresi Firenze, Bally e molti altri.
Non mancheranno inoltre creazioni artigianali, oggetti unici, gioielli e un ricco spazio food & wine per i più golosi.

Scegliendo fra le tante proposte di ATT si potrà fare un dono speciale anche ai malati di tumore, garantendo a loro e alle famiglie cure domiciliari oncologiche gratuite e di qualità.

INFO
ATT Firenze → 055 24 66 666
ATT Prato-Pistoia → 0574 57 08 35

Foto di Redazione Redazione12 Novembre 2025
1 minuto di lettura
Pulsante per tornare all'inizio