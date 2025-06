In bici nella Toscana dei Parchi, a San Rossore partito il tour di 5 giorni con ciclisti da tutto il mondo

Sono 340 i ciclisti provenienti da 27 paesi diversi del mondo, compresi asiatici, africani ed americani, che si sono ritrovati a San Rossore per la partenza del ‘999 Tuscany Grand Rando’, il più importante evento ciclistico italiano sulle ultra distanze. In formula randonnée, interessa ben 1.200 km di strade secondarie prevalentemente a basso traffico veicolare, toccando gran parte del territorio regionale ed in particolare il Parco Migliarino San Rossore Massaciuccoli, il Parco Regionale della Maremma ed il Parco Nazionale Arcipelago Toscano.

«Siamo felici di ospitare la partenza e l’arrivo di questa manifestazione internazionale che convoglia in Toscana ciclisti da tutto il mondo, che potranno ammirare nel loro tour bellezze storiche, architettoniche e naturali come quelle di cui la nostra area protetta è ricca – commenta il Presidente del Parco di Migliarino San Rossore Massaciuccoli Lorenzo Bani – il nostro Parco va vissuto e fruito, solo così se ne può diffondere la conoscenza e si può aumentare la consapevolezza ambientale. Siamo impegnati a incentivare la mobilità sostenibile, il Parco non a caso si trova al crocevia della ciclopista dell’Arno e di quella Tirrenica. Questo evento è un bellissimo stimolo e dimostra che si può vivere nella natura rispettandola».

«La Toscana si conferma ancora una volta protagonista internazionale della bicicletta – commenta Leonardo Marras, assessore all’economia e al turismo della Regione Toscana – Anno dopo anno il ciclismo sta diventando un attrattore sempre più forte per visitare e vivere la nostra regione e manifestazioni come la Gran Rando lo testimoniamo. Occasioni uniche per scoprire il territorio da un punto di vista speciale che al contempo promuovono stili di vita e di vacanza sostenibili e rispettosi della natura. Il successo di questi appuntamenti è il risultato del lavoro che operatori, associazioni sportive e ambiti turistici, stanno portando avanti per creare un’offerta sempre più variegata e ricca legata alla bicicletta, al fianco di una promozione mirata con le nostre agenzie regionali rivolta al mercato nazionale e quelli internazionali». «Siamo orgogliosi di ospitare sul territorio sangiulianese che insiste nel Parco un’iniziativa di tale importanza e di grande valore – afferma il sindaco di San Giuliano Terme Matteo Cecchelli –. San Giuliano Terme impronta da sempre le proprie politiche verso un turismo sostenibile e naturalistico ed oggi siamo chiamati ad implementarle perché le nostre bellezze naturali possano essere fruibili nel rispetto dell’ambiente e a disposizione di un turismo “lento”, a basso impatto, che si basi sulle due ruote e sulla mobilità pedonale».

«La manifestazione costituisce il test più importante per la progettazione del percorso permanente del Tuscany Sweet Road, un tracciato che interesserà tutti i 28 ambiti turistici e costituirà un importante arricchimento dell’Atlante Bike della Regione Toscana» spiega Paolo Marrucci, presidente di Bike Rando. Al patrocinio del Consiglio Regionale Toscano, del Presidente della Giunta Regionale Toscana si accompagna la fattiva presenza di Promozione Turistica Toscana che, attraverso Vetrina Toscana, è la protagonista della prima giornata con l’accoglienza dei ciclisti al Parco di San Rossore e l’offerta dei prodotti di eccellenza dei quattro parchi. Vetrina Toscana è il progetto della Regione in collaborazione con Unioncamere Toscana che promuove il turismo enogastronomico con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana.

«I ciclisti hanno fino a 95 ore di tempo per poter ottenere il brevetto internazionale e 100 ore per il brevetto nazionale. Lungo il percorso sono allestiti 16 bike point di controllo dove si può usufruire dei servizi messi a disposizione delle associazioni no profit aderenti e di aziende private. I partecipanti hanno l’obbligo del pieno rispetto del codice della strada e pertanto, oltre che sportivo e turistico, l’evento ha anche un profilo educativo» così Luca Bonechi, organizzatore della manifestazione. Particolarmente significative saranno alcune iniziative collaterali quali la “notte gialla” a Cavallina nel Mugello per ricordare Gastone Nencini a 65 anni dalla vittoria al Tour de France e Franco Ballarini a 25 anni dalla vittoria alla Parigi Roubaix. Dalla Maremma, oltre ai grandi vini, garantita la presenza di alcuni musicisti legati alla tradizione della poesia estemporanea in onore di Elino Rossi, il poeta contadino recentemente scomparso. Molti sono i partner a sostegno dell’evento tra i quali spicca la presenza di Estra e Coop Firenze. Fondamentale il supporto dell’Ente Parco di San Rossore che custodisce con passione e competenza un luogo iconico ed ideale come sede di manifestazioni che coniugano l’aspetto turistico/sportivo con i valori ambientali ed educativi. Ulteriori informazioni su https://www.999tuscany.it/it