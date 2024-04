Imprese, Alberto Grilli è il nuovo presidente di Confcooperative Toscana

E’ Alberto Grilli il nuovo presidente di Confcooperative Toscana. E’ stato eletto oggi della XII Assemblea elettiva che si è riunita a Firenze nella sede della Fondazione Franco Zeffirelli.

52 anni, nato e cresciuto a Pisa, ha iniziato a lavorare nella cooperazione sociale nel 1998 prima come volontario e poi come operatore in casa famiglia per minori. E’ stato presidente della cooperativa sociale “Il Simbolo”. Per anni è stato impegnato in prima persona negli organismi territoriali di Confcooperative, dal 2018 presidente di Confcooperative-Federsolidarietà Toscana.

Confcooperative ha scelto il suo nuovo presidente a poco più di un mese dalla scomparsa di Claudia Fiaschi, morta prematuramente il 3 marzo all’età di 59 anni. Fiaschi è stata ricordata con un video e negli interventi che si sono susseguiti: ha vissuto quarant’anni di passione cooperativa. L’Assemblea si è aperta con i saluti del sindaco di Firenze Dario Nardella, di monsignor Giovanni Nerbini, delegato per problemi sociali e lavoro della Conferenza episcopale Toscana, della vice presidente della Regione Toscana Stefania Saccardi, dell’assessora al Welfare di Firenze Sara Funaro.