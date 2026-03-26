Impararare a fare l’orto, al via un corso con il Biodistretto di San Gimignano

Dopo aver organizzato da inizio anno già due incontri sulle erbe spontanee, uno informativo e l’altro di raccolta sul campo, il Biodistretto di San Gimignano ha pensato a un corso destinato a tutti gli appassionati di agricoltura biologica e di orticoltura che vogliono approfondire le tecniche di difesa e miglioramento del suolo, le lavorazioni e la concimazione organica, la riproduzione delle sementi e la conoscenza delle principali famiglie di ortaggi.

Fare l’orto è diventata una consuetudine sempre più diffusa negli ultimi anni per una combinazione di motivi pratici, culturali e anche emotivi. Prima di tutto c’è una maggiore attenzione alla qualità del cibo per evitare pesticidi e avere alimenti più freschi e genuini. L’orto domestico riduce poi l’impatto ambientale legato al trasporto degli alimenti e agli imballaggi e può aiutare a risparmiare notevolmente in tempi di inflazione crescente.

Non va sottovalutato infine il lato psicologico. Lavorare la terra rilassa, riduce lo stress e dà soddisfazione personale. Veder crescere qualcosa grazie alle proprie cure crea un senso di benessere e di connessione con la natura che oggi molte persone cercano. In sintesi, l’orto non è solo una moda ma risponde a bisogni concreti: salute, risparmio, sostenibilità e benessere personale.

Sabato 28 marzo dalle 16 alle 19 sarà il presidente del Biodistretto, Marco Arduini, a guidare gli appassionati presso la focacceria Doc di San Gimignano in via di Baccanella 2 (lato Coop) con l’incontro Curar la terra per guarire gli uomini: “Scopo di questo corso è trasmettere il valore e l’importanza del suolo per garantire la fertilità della terra. Prendersi cura del suolo significa considerarlo come un’organismo vivente ricco di sostanza organica, humus e microrganismi, fondamentali per la produzione di cibo sano, gustoso, ricco di elementi nutritivi e che sia nutrimento e medicina. In concreto tratteremo tutte le pratiche necessarie per proteggere, mantenere e incrementare la fertilità naturale della terra: concimazioni organiche, sovesci, compostaggio, rotazioni, inerbimenti, pacciamature per tutti i tipi di coltivazioni ma con un focus particolare verso l’orticoltura”.

La seconda tappa formativa avrà luogo sabato 11 aprile, dalle 16 alle 19, direttamente in azienda presso l’agriturismo ecologico I Vecchi Lecci, podere Poggio alle Fonti in località Ciuciano 7 a San Gimignano. L’appuntamento L’orto biologico per tutti metterà l’attenzione sui principi base, l’humus e la biodiversità. Si parlerà di concimazioni specifiche, rotazioni, consociazioni, riproduzione delle sementi e delle principali famiglie di ortaggi.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. Soci del Biodistretto euro 10, non soci euro 15. Informazioni e prenotazioni: 346 53.54.675 – info@biodistrettosangimignano