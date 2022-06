Il Tour de France 2024 partirà da Firenze, nel mito di Gino Bartali

Firenze – Non era mai successo, dal lontano 1903, che una città italiana ospitasse la partenza del Tour de France, ma nel 2024 Firenze romperà il tabù, su richiesta espressa dell’organizzazione Aso (Amaury Sport Organisation). È infatti da Piazzale Michelangelo che prenderà il via la 111° edizione del Tour più popolare del mondo.

Saranno tre le regioni italiane coinvolte nel progetto, proprio come i miti che accompagnano l’immaginario storico del Tour – Gino Bartali per Toscana, Marco Pantani per l‘Emilia Romagna e Fausto Coppi per il Piemonte – e dieci i milioni di euro tra investimenti privati e pubblici.

L’appuntamento è per sabato 29 giugno 2024, alla partenza della prima tappa Firenze-Rimini.