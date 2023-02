I migliori passatempi online da fare al computer da soli: un breve elenco

Chi di noi non ama stare al computer a divertirsi un po’? Cerchiamo di capire quali passatempi sono i più interessanti da fare al pc nel nostro tempo libero senza annoiarci e con i mezzi che abbiamo a disposizione per rendere il nostro tempo prezioso.

Il computer è una grossa fonte di ispirazione, soprattutto se sappiamo come passare il nostro tempo libero cercando qualcosa di interessante e di divertente da fare insieme. Cerchiamo, dunque, di capire come funziona e cosa possiamo fare per rendere interessante ogni attimo della nostra giornata. Guardare un film su una piattaforma, un video su Youtube, giocare a poker gratis, sentire un po’ di musica offline, controllare i social, ecco questo può cambiare il corso delle ventiquattro ore. Soprattutto giocare ai giochi da casinò senza soldi, come giocare a poker gratis appunto, migliora le capacità della nostra mente alla stessa stregua di un tutorial online, dove allarghiamo gli orizzonti e li occupiamo con informazioni utili.

Guardare un film o un video musicale, leggere news, ecc.

Ecco, queste due attività sono così interessanti e così semplici che ognuno di noi lo fa quotidianamente. Nonostante un calo negli abbonamenti nella primavera del 2022, una piattaforma conosciutissima come Netflix ha ripreso vigore in questo autunno con una crescita di clienti interessante. Guardare un bel film o una bella serie è un modo molto carino di occupare il proprio tempo, rilassandosi ma, al tempo stesso, divertendosi. Lo stesso si può dire dei video musicali, davvero sempre dei piccoli capolavori negli ultimi tempi. Sentire musica nuova o un video di un cantante che ci piace è sempre una cosa piacevole. In questo, poi, il pc è nostro grande alleato: pensiamo solo alle infinite possibilità che abbiamo anche su Spotify, in cui sono presenti milioni di artisti e le loro discografie complete. Possiamo, addirittura, provare a scrivere una canzone, usare Garage Band per poter suonare la propria musica in modo semplice, registrare la nostra voce attraverso il nostro smartphone. Insomma, quello che prima aveva bisogno di uno studio e di professionisti può essere, tranquillamente, emulato con il nostro pc comodamente seduti sulla nostra sedia in una sera qualunque dopo aver lavorato tutta la giornata.

Anche approfondire le notizie del giorno è un bel cambiamento e un bel modo di passare il proprio tempo. In giornate piene come le nostre viene, davvero, difficile comprare il giornale cartaceo e leggerlo a colazione. Più probabile che la sera, tornando a casa, si possa leggere quello che ci interessa sui social ed essere linkati agli articoli di riferimento. Un modo intelligente per essere al corrente di come va il mondo e leggere tutte le varie interpretazioni di una stessa notizia. Questo, sinceramente, negli anni addietro era praticamente impossibile ed è grazie alla tecnologia e all’immediatezza della notizia che è garantito poter fare una cosa del genere. In un mondo globalmente collegato tutto questo è veramente