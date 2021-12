GROSSETO – Una magnolia donata dai volontari AVO all’ospedale Misericordia

Si è svolta venerdì 24 dicembre nello spazio verde adiacente l’ospedale Misericordia di Grosseto, la piantumazione di una magnolia donata dall’Associazione Volontari Ospedalieri di Grosseto (Avo).

Erano presenti una rappresentanza del personale sanitario e dell’associazione. Una iniziativa nata durante l’ultima Giornata Nazionale Avo. “Una pianta come simbolo di una nuova rinascita dopo la pandemia che purtroppo è ancora in corso – ha spiegato la presidente Avo Grosseto Miria Geppeti -, con la speranza di superare presto questo periodo e tornare in ospedale per stare accanto ai nostri malati”.

“Ringraziamo di cuore l’Avo per la sua sensibilità – ha aggiunto il direttore del presidio ospedaliero Massimo Forti –, un’altra dimostrazione di vicinanza e solidarietà a tutto il personale dell’ospedale con l’augurio che sia un gesto di buon auspicio di crescita e cambiamento per tornare ad una “normalità” di cui abbiamo bisogno”.