GROSSETO – Torna Vademecum, IV° Festival delle arti di strada di Monterotondo Marittimo

Sabato 20 e domenica 21 agosto, a Monterotondo Marittimo, torna VADEMECUM, IV° Festival delle arti di strada: dalle ore 17 alla mezzanotte per le vie del centro storico, si susseguiranno spettacoli fissi e itineranti di teatro, musica e giocoleria con ingresso libero. Sul posto saranno consegnate delle cartine con orario e luogo degli spettacoli.

In questa edizione di Vademecum saranno inoltre presenti 40 banchi di artigianato artistico lungo le vie del borgo e poi diversi punti ristoro, gestiti dalle associazioni e dalle attività locali, con prodotti tipici.

Sarà a disposizione dei visitatori un bus navetta gratuito dalle ore 18 alla mezzanotte, con partenza dalla zona impianti sportivi e dai parcheggi dell’ex centrale dei Lagoni, e arrivo in piazza Mario Cheli.

Il Mubia, geomuseo delle Biancane, durante tutta la manifestazione resterà aperto con orario continuato.

Ma ecco il programma completo degli spettacoli:

sabato 20 agosto, in piazza Mario Cheli (detta Samba) alle 17 e 30 “Antichi Mestieri attuali, artigiani e artisti”; alla Chiesa, alle 20 e 30, Bricco e Bracco in Pillole di Giocoleria; alle 21 e 15 la Compagnia Mantica in Carilot; alle 22 ancora Bricco e Bracco in Pillole di Giocoleria e alle 22 e 45 la Compagnia Mantica in Carilot. Al Forno: dalle 17 e 30 alle 20 e 30 I Chicchi D’Uva in giochi di una Volta; dalle 17 e 30 alle 20 e 30 The Circus Gang, Laboratorio di Piccolo circo; alle 21 la Compagnia Mantica in Cloud Swing; alle 21 e 45 Vesti del fuoco in Ring of Fire; alle 22 e 30 la Compagnia Mantica in Cloud Swing e alle 23e 15 Vesti del fuoco in Ring of Fire. Al Poggiarello: alle 21 Mr Fred in Rocambolesco; alle 21 e 45 Bianconiglio Circo-Teatro presenta Il Fantastico Mondo dei Burattini; alle 22 e 30 Mr Fred in Rocambolesco; alle 23 e 15 Bianconiglio Circo-Teatro presenta Il Fantastico Mondo dei Burattini. Ai Ferri: alle 21 e 30 e alle 23 Damiano Massaccesi in Savoir-Faire. Spettacoli itineranti: The Circus Gang in Luci Vaganti; I Chicchi D’Uva in in Punta di Piedi. Musica dal vivo con Zastava Orkestar – On Fire Tour e con Oriano e Simone.

Sempre sabato 20 agosto, alle 21 e 30, al teatro del Ciliegio, per festeggiare la quarta edizione di Vademecum, il Festival Colline Geotermiche di Officine Papage propone lo spettacolo teatrale Apocalisse Tascabile. Costo 5 euro. Info e prenotazioni: e

Domenica 21 agosto Vademecum prosegue con il seguente programma: in piazza Mario Cheli (detta Samba) alle 17 e 30 “Antichi Mestieri attuali, artigiani e artisti”; alla Chiesa, alle 20 e 30, Bianconiglio Circo-Teatro nel Fantastico Mondo dei Burattini; alle 21 e 15 Bricco e Bracco in Pillole di Giocoleria; alle 22 Bianconiglio Circo-Teatro nel Fantastico Mondo dei Burattini e alle 22 e 45 Bricco e Bracco in Pillole di Giocoleria. Al Forno: dalle 17 e 30 alle 20 e 30, I Chicchi D’Uva in giochi di una Volta; dalle 17 e 30 alle 20 e 30 The Circus Gang, Laboratorio di Piccolo circo. Alle 21 la Compagnia Mantica in Cloud Swing; alle 21 e 45 Vesti del fuoco in Ring of Fire; alle 22 e 30 la Compagnia Mantica in Cloud Swing e alle 23e 15 Vesti del fuoco in Ring of Fire. Al Poggiarello: alle 21 e 15 la Compagnia Mantica in Carilot; alle 21 e 45 Mr Fred in Rocambolesco; alle 22 e 30 la Compagnia Mantica in Carilot, alle 23 e 15 Mr Fred in Rocambolesco. Ai Ferri: alle 21 e 30 e alle 23 Damiano Massaccesi in Savoir-Faire. Spettacoli itineranti: The Circus Gang in Luci Vaganti; I Chicchi D’Uva in in Punta di Piedi. Musica dal vivo con Oriano e Simone.

Vademecum è organizzato dalla pro loco con il patrocinio del Comune di Monterotondo Marittimo e la collaborazione delle associazioni e attività locali.