Grosseto, Poderi Borselli segnalata nella Guida agli Extravergini 2023 di Slow Food

Il 2022 è stato un anno di grandi soddisfazioni per l’azienda agricola Poderi Borselli di Montegiovi, a Castel del Piano, grazie ai tanti riconoscimenti nazionali e internazionali ottenuti dalle sue etichette di olio EVO biologico di Olivastra Seggianese DOP — premiato tra i migliori oli al mondo alla XXVIIª edizione del Premio Internazionale Biol 2022 — e blend. E il successo non accenna ad arrestarsi nel 2023: Poderi Borselli è infatti segnalata nella nuova Guida agli Extravergini 2023 di Slow Food, che recensisce ogni anno le migliori aziende olivicole italiane.

Come spiega lo stesso Davide Borselli, titolare dell’azienda, “È un onore essere selezionati per la qualità del nostro lavoro e dei nostri prodotti da un’associazione così autorevole, negli ambiti agroalimentare ed enogastronomico, come Slow Food. Soprattutto per essere inseriti all’interno di una guida che ha l’obiettivo di valorizzare realtà virtuose, fatte da uomini e donne appassionati, come me, che vivono e tutelano il territorio per produrre varietà di olio dai profumi unici.”

Non a caso, Poderi Borselli è il perfetto esempio di azienda che, di giorno in giorno, si impegna a raggiungere la massima qualità e salubrità proteggendo il presente e il futuro del luogo che la ospita: la Conca d’Oro. Lo fa recuperando cultivar autoctone; lo fa scegliendo metodi di coltivazione e trasformazione esclusivamente biologici, che prevedono il solo utilizzo di sostante naturali e di niente di chimico; lo fa investendo sulle energie rinnovabili, che l’azienda ha ribattezzato energie felici, non inquinanti e che hanno ridotto l’impatto dell’attività sull’ambiente quasi a zero, con un risparmio di circa 150 quintali all’anno di CO2 grazie all’impiego del fotovoltaico e al recupero di sottoprodotti (la caldaia a biomassa, che scalda sia la struttura che l’acqua per l’inverno, è alimentata dal nocciolino proveniente dalla sansa del frantoio; le acque di vegetazione vengono utilizzate per fare fertirrigazione, la polpa di scarto come concime naturale e le potature primaverili per i camini dell’agriturismo).

Scelte semplici eppure difficili, considerato il periodo complicato, di incognite legate al cambiamento climatico e delle conseguenti fatiche, che l’agricoltura sta fronteggiando. Si tratta di uno scenario che rende il riconoscimento di Slow Food ancora più importante perché paga la pazienza e il coraggio di quei produttori che, proprio come Davide Borselli, dimostrano un forte attaccamento alla terra. A tale proposito, il titolare prende posizione e ci tiene a sottolineare che “Slow Food è tra i pochissimi organizzatori che ancora permettono alle aziende di accedere a concorsi e guide a titolo gratuito. Perciò, a Poderi Borselli, abbiamo deciso che, d’ora in poi, non parteciperemo più a competizioni che prevedono un costo superiore a € 100: sfortunatamente, noi piccoli e medi produttori locali, che rispondiamo a una tripla funzione economica, sociale e ambientale, non possiamo permetterci di spendere fino a € 300 per essere recensiti. E la qualità del nostro lavoro rischia di restare nell’ombra. Anche questa è sostenibilità.”

Aggiunge, infine, che la Guida agli Extravergini di Slow Food “ha un ruolo fondamentale nell’indirizzare le persone verso stili di consumo più consapevoli e sostenibili. Quello dell’olio è un settore ad altissima concorrenza e l’elevata quantità di etichette presenti sul mercato garantisce raramente l’effettiva qualità del prodotto venduto. Scegliere l’olio giusto, che sia sullo scaffale di un supermercato o su uno shop online, è molto più difficile di quanto sembri, ma non tutti i consumatori lo sanno. Ecco, la guida serve proprio a creare una cultura dell’olio diffusa.”

La presentazione ufficiale della Guida agli Extravergini 2023 di Slow Food si terrà sabato 15 aprile dalle 10 presso il Santuario di Ercole Vincitore di Tivoli, a Roma, con la consegna degli attestati a chi ha ricevuto un riconoscimento. La guida è acquistabile online sul sito web www.slowfoodeditore.it.

I prodotti biologici Poderi Borselli — olio e vino e, nel periodo autunnale, castagne del Monte Amiata IGP — sono ordinabili sia sullo shop online del sito web dell’azienda, sia telefonicamente al numero 328 372 0930 e, a livello locale, sono distribuiti da tutti i punti vendita Conad di Grosseto.