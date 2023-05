Grosseto, in campo 56 boccisti paralimpici per il Trofeo Noi Supereroi

Ben 56 atleti paralimpici sono scesi in campo mercoledì 10 maggio al C.B. Grossetano per la gara paralimpica “Trofeo Noi Supereroi” organizzata dalla società bocciofila assieme all’Associazione Skeep con il patrocinio del Comune di Grosseto. I boccisti paralimpici sono arrivati in forze assieme ai loro istruttori e sostenitori dalle società C.B. Grossetano, Follonichese, Piombinese-La Provvidenza, Efesto Rosignano, Polisportiva CAM e Cortona Bocce.

La gara si è svolta sotto gli occhi attenti del Consigliere FIB Toscana Simone Mocarelli, del Coordinatore attività paralimpica FIB Toscana Armando Martini coadiuvato da Franco Giannini, della delegata FIB Grosseto Rachele Maggio e del Presidente del C.B. Grossetano Pasquale De Filippo. La mattina si svolte le qualifiche, mentre il pomeriggio i giocatori si sono affrontati per conquistare il trofeo.

La prova di cat. A è stata vinta da Antonio Argenziano della Piombinese, che ha prevalso sul compagno di squadra Giuseppe Paini. In cat. B Mirko Tuveri dell’Efesto è arrivato primo davanti a Marco Raiano della Piombinese. In cat. C è Lorenzo Venturi della Piombinese a conquistare il primo posto, davanti all’esordiente Kurta Benoll della Follonichese. La prova Femminile ha visto prevalere Rosaria Mazzola dalla Piombinese davanti all’altra esordiente Roberta Pelusa della Follonichese. La società Piombinese completa la grande giornata vincendo anche la prova a coppie con Antonio Argenziano e Lorenzo Venturi, vincitori su Mirko Tuveri e Francesco Lazzarini dell’Efesto, e quella per squadre, dove ha prevalso su C.B. Grossetano e Follonichese (seconde a pari merito), Efesto e CAM-Cortona Bocce.

Alla giornata è stato presente l’Assessore allo Sport del Comune di Grosseto, onorevole Fabrizio Rossi, che ha dimostrato ancora una volta la sua vicinanza al movimento boccistico. L’onorevole Rossi ha premiato i vincitori e salutato tutti i partecipanti, ringraziando loro, gli organizzatori e gli accompagnatori per aver permesso lo svolgimento di una così bella giornata di sport.