Grosseto, Green Garage 2026: come diventare meccanici specializzati nel settore bike
Un progetto formativo gratuito di Tommasini in collaborazione con Confartigianato Imprese Grosseto
A gennaio 2026 prende il via Green Garage 2026, il nuovo percorso formativo gratuito dedicato al mondo della meccanica della bicicletta e del cicloturismo, promosso da Tommasini, storica azienda locale di biciclette artigianali, in collaborazione con Confartigianato Imprese Grosseto. Il corso rappresenta un’opportunità esclusiva per 10 partecipanti e si inserisce in un settore in forte crescita, che unisce competenze tecniche, artigianalità e nuove prospettive occupazionali.
Le iscrizioni restano aperte fino alla fine di gennaio 2026.
Il percorso prevede 116 ore di formazione con lezioni teoriche e attività pratiche in officina, inglese tecnico e un focus su manutenzione, montaggio, sicurezza, componentistica e servizi legati al cicloturismo.
Al termine del percorso, i partecipanti avranno l’opportunità di svolgere tirocini formativi nelle imprese del settore, con la concreta possibilità di essere selezionati per occupazioni stagionali presso i nostri centri di noleggio e assistenza.
Il corso ‘Green Garage’ affonda le sue radici nell’esperienza dei Tommasini Village, una rete di centri di eccellenza interamente votata al cicloturismo innovativo. I Tommasini Village non sono solo punti di noleggio: sono la porta d’accesso a un’esplorazione attiva e consapevole del territorio, offrendo una flotta esclusiva di biciclette di alta gamma – da modelli Road e Gravel ad alte prestazioni, fino a MTB ed eleganti City bike – promuovendo concretamente un modello di turismo sostenibile.
“Abbiamo scelto di avviare questo percorso formativo – commenta Giulia Pulcini, responsabile del progetto per Confartigianato Imprese Grosseto – perché crediamo fortemente nelle potenzialità professionali legate al mondo della bicicletta e del cicloturismo, due settori che stanno vivendo una crescita significativa. La collaborazione con Tommasini Village, azienda associata a Confartigianato e punto di riferimento internazionale per la qualità artigianale delle sue biciclette, nasce dalla volontà comune di valorizzare competenze tecniche altamente specializzate e creare nuove opportunità di lavoro per i giovani e per chi desidera reinventarsi. Green Garage 2026 forma figure richieste dalle imprese, capaci di inserirsi in officine, negozi specializzati, aziende del cicloturismo e in tutto quel comparto che ruota attorno alla mobilità sostenibile.
È un progetto che contribuisce allo sviluppo del territorio unendo formazione, tradizione artigiana e innovazione.”
Il corso è strutturato per formare nuovi ciclomeccanici e ciclomeccaniche, capaci di gestire con padronanza montaggi, smontaggi e riparazioni di cicli che vanno dalle city bike alle road, gravel e alle e-bike. Formando giovani preparati per questo ruolo, siamo sicuri di garantire la crescita di questo settore, promuovere la sostenibilità ambientale e favorire nuove occupazioni in un futuro più green, obiettivi che definiscono pienamente la missione del nostro progetto “Green Garage”.
“Come Tommasini Village – dichiara Alessandro Enginoli, Rappresentante Legale dell’azienda – siamo orgogliosi di lanciare il progetto formativo ‘Green Garage’ in stretta collaborazione con Confartigianato, ospitandolo qui nella nostra sede di Grosseto, da gennaio ad aprile 2026. Il nostro obiettivo è formare una nuova generazione di ciclomeccanici e ciclomeccaniche che padroneggino il montaggio e la riparazione di ogni tipologia di bicicletta, dalle city bike, road, gravel fino alle e-bike. Crediamo fermamente che investire in giovani professionisti qualificati sia la chiave per garantire la crescita sostenibile del settore e creare nuove opportunità di occupazione per un futuro più green”.
Tommasini: L’Autentico Made in Italy nel Ciclismo
Fondata da Irio Tommasini nel 1957, Tommasini rappresenta l’eccellenza dell’artigianato italiano nel settore del ciclismo di alta gamma. L’azienda mantiene rigorosamente processi di costruzione interamente manuali, dove ogni telaio è forgiato seguendo i più elevati standard di precisione, personalizzazione e cura del dettaglio. Questa dedizione ha consolidato il marchio come punto di riferimento a livello internazionale. Tommasini coniuga con successo una profonda tradizione artigianale con l’innovazione tecnologica, esportando in tutto il mondo il valore e l’autenticità del Made in Italy.
Per informazioni e iscrizioni al corso “Green Garage”, si prega di contattare:
- Tommasini: 0564 419640 | manola@tommasini.it
- Confartigianato: formimpresa@artigianigr.it