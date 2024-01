Grosseto, Anpas Humanitas dona un televisore al Centro trasfusionale del Misericordia

Da oggi il prezioso tempo dei donatori di sangue sarà allietato dalla possibilità di vedere immagini durante la donazione. Questo grazie al generoso dono di Anpas Humanitas di Grosseto che ha regalato al centro trasfusionale dell’ospedale di Grosseto un grande televisore di ultima generazione che da qualche giorno è stato installato nella sala donazione, a beneficio di chi decide di dedicare un po’ del suo tempo a questo nobile gesto nell’interesse dell’intera comunità.

“Ringrazio sentitamente l’Humanitas di Grosseto e il suo presidente Christian Sensi per la bella dimostrazione di vicinanza ai nostri donatori, risorsa di infinito valore per i pazienti che hanno bisogno di sangue e derivati – afferma Silvia Ceretelli, direttrice Immunoematologia e Medicina trasfusionale – Le associazioni sono il nostro costante supporto, senza di loro non potremmo svolgere a pieno la nostra missione”.