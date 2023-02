Grosseto, 350mila euro per la SP48 Tollero e della SP 51 Porrona

Grosseto, 350mila euro per la SP48 Tollero e della SP 51 Porrona

Nuovo intervento della Provincia di Grosseto per la messa in sicurezza delle strade provinciali. Con un investimento di 350mila euro inizieranno nelle prossime settimane i lavori di sistemazione dei tratti più usurati sulle SP48 Tollero, dal chilometro 4 al chilometro 9 e sulla SP 51 Porrona, dal chilometro 2+300 per circa 650 metri.

“Prosegue il nostro impegno per la riqualificazione della rete viaria provinciale – commenta Francesco Limatola, presidente della Provincia di Grosseto – con l’obiettivo di garantire una percorribilità più sicura delle strade, a servizio di cittadini e imprese. Abbiamo previsto investimenti per oltre 2 milioni e mezzo di euro nella manutenzione straordinaria della rete viaria provinciale con i decreti firmati lo scorso agosto e una parte dei cantieri sono stati già aperti. A questo si aggiunge l’intervento da un milione di euro, coperto con finanziamento regionale denominato “Via del Mare”, che riguarda la manutenzione straordinaria di tutto il tracciato della Sp65 “Panoramica Porto Santo Stefano”. Abbiamo intensificato anche l’impegno sulle manutenzioni ordinarie potenziando l’organico e acquistando nuovi mezzi per facilitare e velocizzare i lavori.”