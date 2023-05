Gran Premio d’Italia al Mugello, tornano le Frecce Tricolori  

Sarà un Gran Premio d’Italia da non perdere quello in programma dal 9 all’11 giugno all’Autodromo del Mugello. Il passaggio delle Frecce Tricolori sui cieli toscani tingerà di verde, bianco e rosso la griglia della MotoGP domenica 11 giugno poco prima delle ore 14 per una grande festa all’insegna dell’eccellenza italiana nel mondo, rendendo ancora più emozionante lo spettacolo offerto in pista dai campioni di MotoGP, Moto2 e Moto3.

La pattuglia acrobatica italiana, che mancava dal 2018, esalterà in pista tanti altri “solisti”: sono i piloti della rossa Ducati che comanda nel Mondiale con il campione del mondo Pecco Bagnaia inseguito dal pilota della VR46 Marco Bezzecchi, secondo ad un solo punto dal leader, i piloti dell’Aprilia Maverick Vinales e Aleix Espargaro e tutti i talenti azzurri impegnati nella classe regina, Moto2, Moto3, MotoE e Red Bull Rookies Cup che quest’anno schiera il pilota di Scarperia Guido Pini, già sul podio a Le Mans.

Il sorvolo del Mugello da parte della pattuglia acrobatica più famosa nel mondo, saluterà tutti gli appassionati accorsi al Mugello a tifare i loro campioni. Il Tricolore che caratterizza i cordoli della pista del Mugello sarà quindi protagonista anche nei cieli domenica 11 giugno per una giornata di sport e spettacolo nel segno dell’italianità. La festa sarà ancora più speciale: insieme celebreremo il Centenario dell’Aeronautica Militare Italiana (1923-2023).