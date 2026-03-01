Giovanisì, la task force incontra i territori: 5 appuntamenti nel mese di marzo
Un fitto calendario di appuntamenti nel mese di marzo. E’ quello che attende la Task Force di Giovanisì con gli incontri sul territorio, per coinvolgere sempre più giovani e creare momenti di confronto e dialogo con loro sul progetto Giovanisì e sui temi al centro del loro interesse.
Il 18 febbraio scorso a Le Murate di Firenze aveva avuto luogo la giornata per individuare obiettivi e priorità che aveva visto protagonisti 80 tra ragazze e ragazzi in rappresentanza degli istituti superiori di tutta la Toscana.
Tra le tematiche emerse durante quella occasione che la Task Force approfondirà nei prossimi appuntamenti a partire dal 2 marzo: benessere psicologico; riconoscimento, appartenenza e cultura della performance; spazi fisici e digitali.
Presieduta da Bernard Dika, sottosegretario alla Presidenza della Regione Toscana e coordinatore di Giovanisì, la Task Force incentiva la partecipazione dei giovani e ad oggi coinvolge attivamente oltre 150 componenti da tutta la Toscana.
“Anche dopo 5 anni di impegno è sempre emozionante vedere con quanto entusiasmo e con quanta competenza i ragazzi della Task Force organizzano gli appuntamenti sul territorio per incontrare altri studenti come loro, presentando le opportunità concrete dei bandi e coinvolgendoli perché siano a loro volta protagonisti-ha detto il sottosegretario Dika-150 tra ragazze e ragazzi che si sono fatti ambasciatori presso i propri coetanei di un messaggio molto importante: che i giovani sono il presente della nostra Toscana non solo il futuro e che come Istituzioni abbiamo bisogno del loro contributo per cambiare le cose e per migliorare la realtà che ci circonda. Auguro a loro buon lavoro e li ringrazio per gli incontri che stimolano il protagonismo giovanile e fanno bene a tutta la comunità” ha concluso il sottosegretario.
Nel mese di marzo sono previsti 5 incontri, rivolti ai rappresentanti d’Istituto, della Consulta e del Parlamento delle scuole superiori toscane. Gli attuali membri della Task Force potranno presentare il progetto Giovanisì, il percorso e le iniziative svolte, oltre che gli ambiti di riflessione finora portati avanti, nell’ottica di invitare nuovi membri a partecipare al gruppo di lavoro.
I prossimi appuntamenti
Ogni incontro sarà strutturato in maniera dinamica e costruttiva, per trasformare le idee in azioni concrete. Attraverso momenti di formazione, dialogo e lavori di gruppo, i partecipanti della Task Force saranno protagonisti delle loro decisioni e lavoreranno insieme per trasformare le idee emerse in spunti concreti per le future iniziative regionali.
2 marzo 2026
Incontro con gli studenti provenienti dalle province di Firenze, Prato e Pistoia.
Sede: Palazzo Medici Riccardi, Firenze.
12 marzo 2026
Incontro con gli studenti provenienti dalle province di Arezzo e Siena.
Sede: Palazzo della Provincia, Arezzo.
16 marzo 2026
Incontro con gli studenti provenienti dalle province di Lucca e Massa Carrara.
Sede: Palazzo Ducale, Lucca.
18 marzo 2026
Incontro con gli studenti provenienti dalle province di Livorno, Pisa e Grosseto.
Sede: Museo di Storia Naturale del Mediterraneo, Livorno.
Evento di restituzione
Dopo gli incontri provinciali, alla fine di marzo, i partecipanti agli incontri territoriali si ritroveranno per un incontro di approfondimento, rispetto ai temi e agli spunti di riflessione emersi negli appuntamenti precedenti.
La partecipazione agli eventi è riservata ai componenti della Task Force Giovanisì.