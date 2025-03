Firenze in Arte, l’artigianato protagonista in Piazza del Carmine per la Settimana del Fiorentino

Nel cuore dell’Oltrarno, culla storica dell’artigianato fiorentino, prende vita “Firenze in Arte”, la mostra mercato che celebra il saper fare e la creatività della tradizione artigiana.

L’evento, organizzato da CNA Firenze Metropolitana con Associazione Garbo Firenze e in collaborazione con Q1, si inserisce nel ricco cartellone della Settimana del Fiorentino, la rassegna promossa dal Comune di Firenze per valorizzare le tradizioni cittadine attraverso un programma di appuntamenti dedicati alla cultura e ai costumi e fa parte anche del calendario delle Giornate Internazionali dei Mestieri d’Arte.

Dal 29 al 30 marzo, dalle 10 alle 20, Piazza del Carmine si trasformerà in un palcoscenico a cielo aperto dove il pubblico potrà ammirare, acquistare e scoprire dal vivo le tecniche dell’artigianato artistico e tradizionale. Tra gli espositori spiccano nomi di eccellenza come Atelier Rangoni Firenze (scarpe donna), Bijoux Artigianali (bigiotteria), Fatacadabra (illustrazioni e fotografie), Iris Arregui (ceramica), Jps Gioielli (oreficeria), L’Olivo di Mastro Jack (utensili in legno d’ulivo), La Bottega della Cintura (pelletteria), Lo Scrittoio (legatoria), Manufatto Fiorentino (borse), MonnaLuna (gioielli e accessori moda), Paolo Miniati (oreficeria), Pitti Mosaici (mosaico e commesso fiorentino), Sartoria Tiziana Alemanni (moda) e Silvia Logi (mosaico multimaterico).

Oltre all’esposizione e alla vendita delle loro creazioni, gli artigiani daranno vita a dimostrazioni dal vivo: dalla realizzazione di un gioiello personalizzato alla tecnica Moulage per la creazione di capi sartoriali, dalla lavorazione del commesso fiorentino alla modellatura della cera per gioielli, dalla realizzazione di una penna in legno alla decorazione ceramica, fino alla rilegatura manuale, all’incastonatura di pietre e alla stampa fotografica.

Ma l’evento non sarà solo una celebrazione dell’artigianato: grande attenzione sarà riservata anche alla solidarietà e al sociale, grazie alla partecipazione di quattro associazioni (ASD Bianchi di Santo Spirito, l’Associazione Giardino dell’Ardiglione, l’Associazione Progetto Arcobaleno e Avis Firenze) che porteranno animazione (dalle dimostrazioni di pugilato per ragazzi dai 10 ai 15 anni di ASD Bianchi di Santo Spirito ai giochi e attività ludiche con cui l’Associazione Giardino dell’Ardiglione intratterrà i più piccoli) e iniziative di inclusione.

“Firenze in Arte è un’occasione unica per riscoprire la tradizione artigiana fiorentina e vivere un’esperienza immersiva tra creatività, manualità e innovazione. Piazza del Carmine, uno dei luoghi simbolo dell’artigianato fiorentino, torna ad essere il fulcro di un evento che celebra il valore del saper fare. Invitiamo cittadini e turisti a partecipare per scoprire e apprezzare da vicino il talento e la passione dei nostri artigiani” dichiara Luca Tonini, presidente CNA Città di Firenze.