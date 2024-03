Giani: “Sicurezza delle coste e contrasto all’erosione priorità di governo”

La Regione sta lavorando in queste settimane per la messa in sicurezza delle coste toscane. Sul tema è intervenuto il presidente Eugenio Giani: “Stiamo compiendo un determinante intervento contro l’erosione delle coste. Intendiamo così rafforzare le barriere che contrastano le mareggiate e i moti ondosi sulle coste più fragili. In particolare una delle nostre priorità è la difesa dell’abitato di Marina di Pisa, gravemente colpito dalle mareggiate lo scorso novembre quando ben sette province su dieci sono state flagellate dal maltempo e dalle alluvioni”.

“Per Marina di Pisa – ha aggiunto il presidente entrando nei dettagli – è previsto un intervento di 1.450.000 euro che, grazie a 15.000 tonnellate di pietre provenienti dalle cave di Campiglia, arricchirà i frangiflutti. Si tratta complessivamente di sei viaggi via nave e oggi siamo a metà dell’opera, visto che ne sono stati fatti già tre. Per il governo regionale – ha concluso – la sicurezza delle coste e il contrasto all’erosione resta quindi una priorità sulla quale abbiamo già investito complessivamente 3.000.000 di euro”.