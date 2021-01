Giani a Pontedera: “Una festa l’inaugurazione del Polo blu”

“L’inaugurazione di un Polo scolastico è sempre un grande evento. Lo è ancora di più per Pontedera, per la provincia di Pisa e per la Regione, perché sottolinea come dalla ripresa delle lezioni in presenza, dopo tre settimane mai abbiamo dovuto registrare un incremento significativo dei contagi collegato alla ripresa dell’attività scolastica”.

Lo ha detto il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, inaugurando il Polo scolastico “Palazzo blu” a Pontedera. Durante il suo intervento ha lodato l’impegno della Provincia del Comune e delle autorità scolastiche che in pochi mesi hanno reso possibile la nuova realizzazione.

Giani, che ha parlato di “esperienza riuscita” ha poi aggiunto che “i dati ci consentono, anche per la prossima settimana, di rimanere in fascia gialla. E’ quindi davvero bello toccare con mano come nella comunità pontederese sia sentita la realizzazione di questo nuovo istituto, è cosa davvero notevole. La scuola ha un ruolo fondamentale nel futuro dei nostri giovani ma anche nel presente delle nostre comunità”.