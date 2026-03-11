Flashmob per la pace sulle note di Michael Jackson: a Firenze centinaia di persone pronte a danzare insieme

Un grande flashmob per la pace sulle note di Michael Jackson animerà Firenze domenica 3 maggio. A partire dalle ore 15:00 il Palamattioli ospiterà uno dei momenti più simbolici dei Vibe Days 2026, la manifestazione dedicata a danza, arte e comunità.

Protagonista dell’iniziativa sarà Leny Jay, impersonator internazionale del Re del Pop e volto del tour “This Is Michael”, che guiderà il pubblico in una performance collettiva insieme al gruppo di professionisti Bad Soul Light. La coreografia si ispira al celebre messaggio di pace e denuncia sociale contenuto nel brano ‘They Don’t Care About Us’.

A rendere ancora più coinvolgente il momento artistico saranno le percussioni dei Pulsar Percussion e la voce della cantante Anna Turrei, creando un’esperienza scenica intensa e dal forte impatto emotivo. L’obiettivo dell’iniziativa è chiaro: dimostrare come l’arte e la danza possano diventare strumenti di unione e di pace, capaci di superare confini e differenze culturali.

Il programma dell’evento prenderà il via già sabato 2 maggio con le prove gratuite del flashmob presso lo Spazio XL – Centro Commerciale San Donato, nel quartiere di Novoli.

Domenica 3 maggio, invece, i partecipanti si ritroveranno alle 13:30 in Piazza Ugo di Toscana. Alle 14:00 è previsto un primo flashmob in piazza, seguito da un corteo artistico verso il Palamattioli insieme agli artisti e ai percussionisti. Il momento culminante arriverà alle 15:00 con il grande flashmob finale all’interno del palazzetto, davanti al pubblico dei Vibe Days. La giornata proseguirà poi con spettacoli dedicati alle più celebri canzoni di Michael Jackson e, alle 16:30, con uno stage speciale guidato da Jarno Trulli, danzatore della scena urban italiana e del corpo di ballo della cantante Anna Pepe.

Le prove e la partecipazione al flashmob sono completamente gratuite e aperte a tutti, con l’obiettivo di coinvolgere cittadini, studenti e appassionati di danza in un’esperienza collettiva di condivisione e creatività.

Il Vibe Days 2026 è promosso dal Comune di Firenze insieme all’Assessorato allo Sport. Il ricavato dell’iniziativa, al netto delle spese, sarà devoluto alla Fondazione Meyer per sostenere le attività dell’Ospedale Pediatrico Meyer. Per partecipare e imparare la coreografia è possibile seguire i canali social dell’evento o iscriversi tramite il sito ufficiale vibezone.it.