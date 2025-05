Firenze, un “concerto poetico” per Simone Weil tra spiritualità e cultura contemporanea

La Certosa di Firenze torna a ospitare uno spettacolo dedicato a una figura molto importante del Novecento.

Domenica 18 maggio, alle 18, nella Cappella di Santa Maria del trecentesco complesso monastico andrà in scena “Simone Weil, concerto poetico”, un viaggio tra pensiero, parola e silenzio, sulle tracce di una delle menti più luminose e radicali del Novecento, scritto, diretto e interpretato dall’artista fiorentina Ilaria Drago.

L’evento è presentato dalla Comunità di San Leolino, da sempre impegnata nella promozione del dialogo tra spiritualità, arte e cultura contemporanea.

Sospeso tra teatro, poesia e musica, lo spettacolo è un omaggio vibrante alla figura della filosofa francese Simone Weil, donna di rara intensità spirituale e intellettuale, che ha attraversato con lucidità e passione le contraddizioni del suo tempo. Attraverso parole scelte come pietre, visioni liriche e atmosfere sonore evocative, Ilaria Drago in veste di performer dà voce a un pensiero che ancora oggi arde di forza profetica.

Lo spettacolo è un evento unico, allestito in un luogo di grande suggestione, per riscoprire la potenza della riflessione e della bellezza, in una forma scenica intima e profonda, che invita lo spettatore a un ascolto autentico e silenzioso.

INFO

Simone Weil, concerto poetico

di e con Ilaria Drago

Domenica 18.05.2025 ore 18

Certosa di Firenze

Via della Certosa, 1 – Firenze

ingresso unico € 10

Consigliata la prenotazione al n. tel. 389 5115172

email: sar.papini@gmail.com