Firenze, Tour de France: i provvedimenti per la partenza del 29 giugno

Nella giornata di oggi sabato 29 giugno 2024, il territorio metropolitano sarà interessato dal transito della 1ª tappa “Firenze – Rimini” della 111^ edizione del “Tour de France”.

I Comuni interessati dal transito sono Firenze, Bagno a Ripoli, Pontassieve, Pelago, Rufina, Dicomano e San Godenzo.

A tal riguardo, come richiesto dalla Questura, è stata adottato un provvedimento ex art. 2 T.U.LL.P.S. con cui viene vietata:

1) la vendita per asporto in forma fissa e ambulante di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali di vendita;

2) il consumo e la detenzione di bevande alcoliche di qualunque gradazione nonché di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattine al di fuori degli esercizi pubblici, strutture e attività ricettive abilitate alla somministrazione;

3) la detenzione di qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti.

L’ambito di applicazione di tali divieti è riferito alle aree e secondo le modalità orarie di seguito indicate:

dalle ore 00.00 di sabato 29 giugno 2024 fino alle ore 13.00 di sabato 29 giugno 2024 nel Comune di Firenze nelle seguenti aree:

piazzale delle Cascine, viale degli Olmi, piazzale Thomas Jefferson, viale del Visarno, via del Fosso Macinante, via Luciano Berio, piazza Vittorio Veneto, viale Fratelli Rosselli, piazzale di Porta al Prato, via il Prato, via Curtatone, lungarno Amerigo Vespucci, piazza Carlo Goldoni I, via della Vigna Nuova, piazza di San Giovanni, piazza del Duomo, via dei Calzaioli, piazza della Signoria, via Vacchereccia, via Por Santa Maria, Ponte Vecchio, via dei Guicciardini, piazza dei Pitti, piazza di San Felice, via Romana, piazza della Calza, piazzale di Porta Romana, viale Niccolò Machiavelli, piazzale Galileo, viale Galileo, piazzale Michelangelo, viale Michelangelo, via Carlo Marsuppini, via Coluccio Salutati, piazza Gavinana, viale Donato Giannotti, viale Europa, piazza Gastone Nencini, viale Europa, viale del Pian di Ripoli;

dalle ore 00.00 di sabato 29 giugno 2024 fino alle ore 14.00 di sabato 29 giugno 2024 nelle aree di seguito indicate:

Comune di Bagno a Ripoli: Strada provinciale “SP34” in direzione Pontassieve, attraversando le frazioni di Vallina, Compiobbi e Sieci;

Comune di Pontassieve: Strada statale “SS67” in direzione Rufina, attraversando le frazioni di San Francesco, Selvapiana e Masseto;

Comune di Pelago: Strada statale “SS67”;

Comune di Rufina: Strada statale “SS67” in direzione Dicomano, attraversando le frazioni di Scopeti, Casini e Contea;

Comune di Dicomano: Strada statale “SS67” in direzione San Godenzo, attraversando la frazione di Carbonile;

Comune di San Godenzo: Strada provinciale “SP9 ter” verso il valico “Tre Faggi”;