Firenze, Starbucks aprirà il suo 40° negozio in Italia all’Isolotto

A Firenze sta per arrivare un nuovo store Starbucks, il brand americano specializzato in caffetteria. Il nuovo negozio aprirà infatti all’Isolotto, in Via Canova, con tutta probabilità all’altezza di uno dei distributori di benzina presenti su lungo strada.

Lo store in questione andrà ad omaggiare il patrimonio artistico e architettonico di Firenze tramite un design caratterizzato da tinte verdi e terracotta, tipici degli edifici rinascimentali fiorentini. Gli interni saranno invece impreziositi da artwork a tema botanico che ricordano i vigneti dei dintorni di Firenze e le piantagioni di caffè di Starbucks.

Con l’apertura di questo nuovo esercizio commerciale Starbucks raggiungerà cifra tonda toccando quota 40 store in Italia distribuiti in nove regioni. Con la nuova apertura a Firenze nel rione dell’Isolotto del nuovo store, dal format drive-through che permette il servizio da asporto, in partnership con Percassi, Starbucks prosegue il proprio piano di crescita nel Paese. Il nuovo negozio supporterà l’economia locale creando di 15 nuovi posti di lavoro.