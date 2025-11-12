Firenze, Rosa Maria Di Giorgi confermata presidente del Conservatorio Cherubini

“Da oggi inizia il mio nuovo triennio da Presidente al Conservatorio Luigi Cherubini di Firenze. Ringrazio la Ministra Anna Maria Bernini per avermi rinnovato l’incarico e avermi dato ancora tutta la sua fiducia e ringrazio anche il Consiglio Accademico del Conservatorio, in primis il suo Direttore Giovanni Pucciarmati, che hanno voluto ancora una volta propormi quale Presidente al Gabinetto della Ministra Bernini. In questi anni ho potuto apprezzare la realtà del Conservatorio fiorentino, fra i primi in Italia per tradizione e prestigio e per me è un vero e grande onore essere riconfermata in questo incarico”. Così la dott.ssa Rosa Maria Di Giorgi, ex vicepresidente del Senato, all’indomani della nuova nomina.

“Proseguiremo nel lavoro intenso che abbiamo iniziato negli ultimi tre anni, volto a valorizzare il Conservatorio e il progetto di Politecnico delle Arti in Italia e all’estero, sempre in simbiosi con ISIA, l’Istituto per il Design Artistico, di cui sono stata Presidente in questi ultimi tre anni. I nostri allievi sono diventati protagonisti di molti importanti eventi e grandi concerti in città. Firenze sta accogliendo in un abbraccio affettuoso i nostri giovani musicisti che provengono da tutto il mondo. Il Conservatorio sta espandendo le proprie sedi. Oltre all’edificio storico di Piazzetta delle Belle Arti, docenti e studenti usufruiscono della prestigiosa Villa Favard, recentemente restaurata, a Rovezzano e presto della nuova sede in ristrutturazione in Piazza S.Firenze (ex Tribunale) messe a disposizione dal Comune di Firenze, congiuntamente alla nuova sede di Via Pisana per ISIA. Al Comune di Firenze va il mio sentito ringraziamento per la disponibilità e l’attenzione dimostrata nei confronti della nostra Istituzione, così come alla Regione Toscana e al Presidente Giani, sempre disponibili nei nostri confronti e pronti a coinvolgerci in progetti importanti. “

La Presidente continua esprimendo gli auguri di buon lavoro al neo presidente di ISIA, Arch. Massimiliano Morlacci. “Il nostro lavoro per costruire e proporre a livello nazionale e internazionale il Politecnico delle Arti di Firenze proseguirà con energia e determinazione, per offrire sempre maggiori opportunità ai nostri giovani, anche attraverso i dottorati di ricerca, che gestiamo in modo congiunto, i progetti europei e le iniziative Erasmus”. “Un grande lavoro, conclude la Presidente, che produrrà molti frutti nel panorama culturale internazionale e nel mondo della formazione superiore musicale e artistica e del design italiana”.