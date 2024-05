Firenze, riapre lo spazio estivo di InStabile Open Air

Per tutto l’inverno Instabile è stato attivo con l’omonimo Chapiteau con un calendario di corsi e seminari nelle arti della scena tra circo, teatro, musica, con proposte per principianti, artisti in erba e professionisti di tutte le età, dando spazio anche alla ricerca artistica ed all’ospitalità per la creazione di nuovi spettacoli.

Adesso il tendone andrà in soffitta fino al prossimo autunno.

Nel frattempo sabato 25 e domenica 26, Instabile_Culture in movimento festeggia la riapertura dello spazio estivo con un fine settimana ricco di eventi. Lo spazio sarà aperto tutti i giorni con palco Open Air, Bar e Bistrot.

Sabato 25 l’apertura è fissata alle 18:30. Come ogni anno sarà presente il bistrot, con tanto spazio all’aperto e gustose novità in cucina. Il palco “Open Air” sarà invece inaugurato alle 21:30 con con Trinadamàs World Music in una formazione tutta al femminile. Trinadamás è musica che espande i confini del Mondo a partire dal suo cuore Etnico a brani mistici e sognanti, incontrando il vasto spazio dei ritmi percussivi, dell’America Latina e non solo. La musica e il suo ritmo vengono usati come rituale mistico e danzante in un unico infinito cielo di un Mondo che parla di Amore, Dolore, Gioia e Speranza. In questa formazione Chiara Di Gangi (voce, guitalele, percussioni), Carla Bella (voce, ukulele), Giorgia Ciannamea (clarinetto, voce, percussioni Manuela Iori – tastiera, timpano).

Domenica 26 maggio InStabile Open Air sarà pronto ad accogliere il pubblico fin dalla mattina per una giornata ricca di eventi. Dalle ore 11 fino alle 20 Piglia e porta a casa! In un’economia dove il consumismo padroneggia ridare vita e valore ad oggetti usati ma ancora buoni e di qualità è un atto rivoluzionario. Chiunque si recherà a InStabile nell’orario sopraindicato potrà portarsi a casa gratuitamente gli oggetti che troverà, dandogli così una seconda vita.

Dalle ore 12 Sunday Music Brunch. Piatto unico con opzione vegetariana e vegana accompagnati dalla Jazz Music in chiave Jam dei Quadrionirico. Alle 18:30 il primo appuntamento della nuova rassegna estiva Fuoricentro. Il Tango delle Civiltà e TeatrOsfera presentano uno spettacolo del duo LeTizie Il Domatore di Sogni, scritto e interpretato da Letizia Cirri e Letizia Sacco. Un suonatore di strada, girovago da anni si esibisce nelle piazze di tutto il mondo con uno spettacolo sensazionale: “Mira, la bambola magica”. Ormai stanco, ha smarrito con il passare del tempo ispirazione e gioia, diventato così un egoista e avido commerciante, al pari del più terribile burattinaio padre padrone…Ma sarà proprio durante l’ennesima rappresentazione che avverrà la rivoluzione. Mira, la bambola gli darà una sonora lezione, aiutandolo così a ritrovare amore e passione! Uno spettacolo di Clownerie e teatro. Spettacolo adatto a bambini e ragazzi dai 3 ai 12 anni.

Fuoricentro è un progetto promosso da Aria Network Culturale, Fabbrica dei Racconti e della Memoria e InStabile – Culture in movimento sostenuto da Fondazione CR Firenze attraverso il bando Partecipazione Culturale, e con il contributo di Casa SPA. L’evento è patrocinato dal Comune di Firenze e con il sostegno del Q2.