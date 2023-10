Firenze, Puliamo il Mondo torna sulle sponde dei torrenti Mugnone e Greve con i Consorzi di Bonifica

Torna Puliamo il Mondo con due appuntamenti autunnali organizzati in collaborazione tra Legambiente e i consorzi di bonifica della Toscana nel comprensorio del Medio Valdarno: il primo venerdì 20 ottobre a Firenze sul Torrente Mugnone in zona Le Cure, con ritrovo alle ore 10 sulle sponde del torrente lungo Via Caracciolo; qui insieme a Legambiente Toscana e al Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, legati ormai da tempo in un progetto condiviso di riqualificazione del Mugnone e del Terzolle, ci sarà anche l’Associazione Le Curandaie, che negli ultimi mesi si è resa protagonista di diverse e molteplici iniziative nella zona del corso d’acqua e che più recentemente ha raccolto le firme e ottenuto i finanziamenti per avviare un percorso partecipativo vero un contratto di fiume del Mugnone; tutta la cittadinanza fiorentina e in particolare gli abitanti del popoloso quartiere delle Cure sono invitati, meteo permettendo a partecipare e prendere parte alla pulizia delle sponde.

Il secondo appuntamento è invece per sabato 21 ottobre sul Torrente Greve a Greve in Chianti o più precisamente in zona Testi, con ritrovo al km 1,7 della Strada Provinciale che dal Passo dei Pecorai porta al Capoluogo, dove tutte le persone sono invitate al Circolo Legambiente Chianti, che con il supporto del Consorzio di Bonifica, cercherà di raccogliere rifiuti lungo strada storicamente presenti in un tratto invece davvero suggestivo del corso d’acqua.

“Con le due iniziative popolari di Puliamo il Mondo venerdì 20 alle Cure a Firenze e quella di sabato 21 a Greve in Chianti si suggella la collaborazione tra Legambiente e Consorzio di Bonifica Medio Valdarno. Una sinergia sempre più proficua e stringente che intende sensibilizzare cittadine e cittadini sull’importanza della gestione e della salvaguardia dell’ecosistema fluviale, anche in funzione di una prevenzione più efficace dell’inquinamento marino. Ripulire dai rifiuti, specialmente dalle plastiche, i nostri corsi d’acqua, è infatti la prima azione a difesa dei nostri mari, non ce lo dobbiamo mai dimenticare,” dichiara Fausto Ferruzza, presidente di Legambiente Toscana.

“La collaborazione che ci unisce a Legambiente Toscana per l’ideazione e la condivisione di progetti di riqualificazione fluviale si apre alla popolazione con le iniziative di Puliamo il Mondo,” commenta il Presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno Marco Bottino, “perché ciascuno con le proprie funzioni, competenze e possibilità possa per un giorno e poi per sempre acquisire conoscenza, consapevolezza ambientale ed essere parte del cambiamento con piccoli gesti quotidiani o grandi sistemazioni idrauliche. Di questa condivisione di interesse verso i nostri fiumi siamo particolarmente contenti, perché come ripetiamo ormai da tanto tempo con il nostro slogan: ‘più si cura l’acqua, più siamo sicuri tutti’ verso un futuro di cambiamenti climatici, altrimenti preoccupante.”

‘Puliamo il mondo’ è l’edizione italiana di ‘Clean up the World’ e si svolge dal 1993 grazie all’impegno di Legambiente e alla collaborazione di associazioni, scuole, aziende, comitati e amministrazioni locali uniti dall’obiettivo di rendere più vivibile e più bello il proprio territorio, partecipando volontariamente alle campagne di pulizia. Anche quest’anno ‘Puliamo il mondo’ si avvale del patrocinio della Regione Toscana.

A livello nazionale, la Toscana si conferma tra le regioni con maggior numero di adesioni raccolte. Il motto di quest’anno è “Per un clima di pace!” per auspicare la necessità del cessate il fuoco e la vicinanza alle vittime dei tanti conflitti in corso. Il calendario degli eventi è consultabile sul sito www.puliamoilmondo.it. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.