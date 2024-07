Firenze, prosegue la stagione di (Non solo) Cinema in Manifattura Tabacchi

Fino al 28 agosto prosegue l’appuntamento con (Non solo) Cinema in Manifattura. Ogni sera, alle 21.15 (inizio alle 22 solo il 4 agosto), il Cortile della Ciminiera diventa un’arena estiva dove gli spettatori potranno scoprire il ricco programma curato dalla Fondazione Stensen e accedere alle proiezioni ad un prezzo ridotto di 3,50 euro per i film italiani ed europei. Il cartellone include i migliori film della stagione appena passata, molti introdotti e commentati da Carlo Pellegrini.

L’arena di Manifattura è uno spazio aperto accessibile a tutti e a tutte le lingue: metà dei film proposti sono in versione originale con sottotitoli in italiano, tra cui Past Lives (01/08), Anatomia di una caduta (07/08), Back to black (13/08), Inside Out 2 (16/08).

Il 16 agosto Scarface (1983) di Brian De Palma, con protagonista Al Pacino, torna sul grande schermo nella versione restaurata. Giovedì 15 è (Non solo) Ferragosto in Manifattura, serata in cui si proietterà la commedia Il caso Josette: la protagonista, una capra, viene accusata di omicidio e deve affrontare un “serissimo” processo nella Francia del XVII secolo.

Musica protagonista il 27 agosto con l’omaggio agli Assalti Frontali: con la proiezione di Una vita all’assalto si vuole rendere omaggio al pioneristico gruppo hip-hop romano, nato negli anni novanta e da subito al centro di un movimento generazionale che vedeva nella cultura underground uno spirito di rivolta da portare nelle piazze. Interverrà Militant A (Luca Mascini) per ripercorrere un pezzo di storia musicale italiana che è anche politica e sociale.

L’ultima sera, il 28 agosto, sarà proiettato Stracci (2021) di Tommaso Santi: il docufilm esplora il tema della sostenibilità raccontando il percorso degli abiti usati, partendo dalla città di Prato. In occasione dell’evento, realizzato in collaborazione con Rifò, brand di moda sostenibile che produce abbigliamento con fibre rigenerate, e presentato da Niccolò Cipriani, Founder del marchio, l’ingresso al cinema sarà gratuito per chiunque donerà in cassa un capo di jeans almeno al 95% in cotone o un capo almeno al 95% in lana o cashmere.

Durante le serate del Cinema, il pubblico potrà contare sull’offerta food and beverage dei cafè, ristoranti e atelier della Factory: Bulli&Balene (chiuso solo il 15 agosto), Po’Stò, Shake Café, Berberè, Hiroko, Cuchiss Lab, Bottega Biologica (chiusa dal 3 al 12 agosto). Dove non indicato, il resto dei tenant sarà chiuso nelle due settimane centrali di agosto.

(Non solo) Cinema in Manifattura 2024 è un progetto di Manifattura Tabacchi e Fondazione Culturale Niels Stensen. L’arena è parte di Europa Cinemas.

Informazioni

Biglietti:

€ 6,50 intero

€ 5 ridotto (Circuito Firenze al Cinema, Polimoda, Accademia di Belle Arti, Card Residenti di Manifattura Tabacchi e convenzioni)

€ 3,50 ridotto Cinema Revolution per i film italiani ed europei

€ 12,00 intero / € 10,00 ridotto per gli spettacoli live

Le serate a ingresso libero sono indicate nel programma.

Prevendite alla cassa in Manifattura ogni giorno dalle 20:30 (è sempre possibile acquistare i biglietti dei giorni successivi anche alla cassa dell’arena).

Apertura cassa e arena dalle ore 20.30.

Prevendite online su Liveticket.it/stensen >>>

L’arena è dotata di cuffie wireless, facoltative, in aggiunta all’impianto del cinema, per un ascolto ottimale.

In caso di pioggia forte la comunicazione di un eventuale annullamento o spostamento in altra sede al chiuso sarà data sui canali social di Manifattura e/o Stensen entro le ore 20.00 del giorno stesso.

I biglietti in prevendita vengono rimborsati entro 5 giorni dall’evento annullato.

Contatti

www.manifatturatabacchi.com|

www.stensen.org