A Firenze tre weekend di shopping, workshop e spettacoli natalizi in Manifattura Tabacchi

Workshop, performance e spettacoli, shopping fra oggetti di moda e design, piante e fiori, brunch natalizi: la Factory di Manifattura Tabacchi si prepara al suo primo Natale con un calendario di eventi e una selezione di prodotti curata dai tenant e dai loro special guest, per tre fine settimana dedicati allo shopping natalizio.

Tre weekend, tre tematiche, decine di iniziative e attività per grandi e bambini realizzate in collaborazione con i makers presenti negli spazi rigenerati della ex fabbrica di sigari e con altre realtà del territorio.

WEEKEND 1 – Il primo weekend di dicembre, sabato 2 e domenica 3, è la volta di Christmas Flower and Plants: per due giorni gli spazi outdoor della Factory ospiteranno vivaisti e fioristi provenienti da Firenze, Milano e Genova. Durante i due giorni, il pubblico avrà la possibilità di partecipare a 10 workshop, alcuni realizzati in collaborazione con i tenant e ospitati all’interno dei loro atelier e di cui 7 per un pubblico adulto, una presentazione live e 2 laboratori per adulti e bambini.

WEEKEND 2 – Sabato 9 e domenica 10 dicembre, spazio al Natale dedicato ai bambini con Christmas for Kids: performance, spettacoli e attività all’aperto gratuiti che animeranno Maker Street, tra cui due appuntamenti con La caccia al tesoro, a cura dell’associazione il Paracadute di Icaro e realizzata con il coinvolgimento dei tenant (evento su prenotazione) e attività sportive per gli appassionati di skateboard organizzate da Fortezza Crew presso la Skate Plaza in Piazza della Ciminiera. Inoltre, ci saranno iniziative che si svolgeranno al chiuso, tra cui workshop natalizi gratuiti rivolti al pubblico dei più piccoli. Nel corso del weekend in Maker Street, la strada che accoglie gli spazi di Divine Estetica, Cuchiss Lab e Fàbera, il designer sperimentale Duccio Maria Gambi, che ha qui il suo atelier, coinvolgerà il giovane pubblico di Manifattura con l’inaugurazione di un progetto speciale: Tiny Artistic Homes, un’installazione, sotto forma di piccole case, pensata per il gioco che offre ai più piccoli la possibilità di esprimere la propria creatività. In questo spazio i bambini potranno scambiare i propri giocattoli, lasciando quelli che non utilizzano più e prendendone altri. Nella stessa ottica l’artista, in collaborazione con alcuni tenant della Factory, promuoverà anche il book crossing, attività che vuole stimolare nei più piccoli la curiosità e la condivisione di storie e letture.

WEEKEND 3 – Il terzo finesettimana, venerdì 16 e sabato 17 dicembre, sarà dedicato al Christmas Family&Friends: due giorni dedicati allo shopping natalizio tra le varie attività proposte dagli atelier con tante sorprese e ospiti speciali, tra oggetti di design realizzati dai tenant di Manifattura Tabacchi e da alcuni special guest.

Nel fine settimana sarà possibile farsi ritrarre con i propri cari, sul set fotografico di Natale allestito nella Factory, da Clara Vannucci, fotografa che collabora con il New York Times, Monocle, Vogue, Vanity Fair (attività gratuita su prenotazione).

CAVEAU – Durante il terzo weekend sarà possibile visitare il Caveau, uno spazio espositivo ricavato temporaneamente all’interno del cantiere nell’edificio B3, realizzato per accogliere un patrimonio unico che rappresenta la storia e l’eredità di Manifattura Tabacchi. Sono qui infatti conservati e catalogati macchinari, un centinaio di serramenti, duecento elementi di oggettistica e materiali rinvenuti nella fabbrica e accuratamente recuperati. Questa raccolta di manufatti sarà oggetto di recupero, riutilizzo e reinterpretazione a disposizione di progettisti, artisti e designer che vorranno valorizzarlo e donargli nuova vita negli spazi rigenerati.

Visite guidate con ingresso libero senza prenotazione fino a esaurimento posti, numero massimo 25 partecipanti. Per informazioni: info@manifatturatabacchi.com. Ritrovo davanti la facciata monumentale dell’ingresso di Via delle Cascine 35.

Inoltre, dall’1° dicembre al 14 gennaio, il nuovo parcheggio di Manifattura Tabacchi (ingresso da via Tartini 11/13) sarà accessibile a tutti con tariffe agevolate del 50%.