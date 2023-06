Firenze, progetto Libernauta: la premiazione al Festival La città dei lettori con Alessandro Rocca

Libernauta – il progetto di educazione alla lettura più longevo e di maggior successo rivolto ai giovani dai 14 ai 19 anni – si è concluso con successo lo scorso 28 aprile.

Circa 200 le iscrizioni arrivate al concorso Libernauta edizione XXII, di cui più di 40 da parte di gruppi che hanno presentato recensioni utilizzando video, musica, immagini e podcast.

Nel progetto Libernauta XXII sono state coinvolte 40 classi di numerose scuole secondarie superiori di Firenze, della Città Metropolitana e del Mugello, per un totale di oltre 350 ragazzi coinvolti e di 230 recensioni presentate.

Inoltre quest’anno le animazioni di Libernauta sono arrivate anche in alcuni centri diurni fiorentini per cercare di raggiungere ed intercettare non solo i ragazzi che già sono inseriti in generale positivamente in contesti strutturati come la scuola, ma anche i non lettori e i ragazzi in situazioni di fragilità. Sebbene infatti il canale principale per raggiungere i ragazzi rimangano le scuole, Libernauta fin dalle sue origini ha sempre cercato di intercettare i ragazzi anche fuori dall’ambito scolastico, proponendo loro l’opportunità di fare un’esperienza a base culturale in modo meno didattico e scolastico, anzi ludico e di partecipazione.

Con le sue ventidue edizioni il concorso Libernauta ha creato e diffuso a livello metropolitano una formula di educazione alla lettura semplice ma efficace attraendo anche i più riluttanti con la proposta di generi e tematiche vicine alla sensibilità giovanile.

Libernauta è un progetto promosso da Comune di Scandicci, Comune di Firenze, SDIAF e SDIMM, con il patrocinio del MIUR, della Città Metropolitana di Firenze e delle Regione Toscana, con il sostegno di Unicoop Firenze, organizzato dalla Biblioteca di Scandicci e realizzato da EDA Servizi. Tra i partner Liber, rivista specializzata sull’editoria per ragazzi, il blog Qualcunoconcuicorrere, La Città dei Lettori, Testo Firenze e il festival Mare di Libri di Rimini.

Mercoledì 7 giugno il viaggio di Libernauta e dei suoi “terrestri curiosi” si conclude con la cerimonia di premiazione dei suoi partecipanti all’interno del programma del Festival La città dei lettori (inizio ore 16:00), progetto culturale promosso da Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS, con la direzione di Gabriele Ametrano.

In rappresentanza del Comitato Scientifico di Libernauta saranno presenti Ilaria Tagliaferri, Matteo Biagi e Daniele Aristarco. Per le istituzioni parteciperanno l’Assessora alla Cultura del Comune di Scandicci Claudia Sereni, la Vicesindaca e Assessora alla Cultura del Comune di Firenze Alessia Bettini e la responsabile del Coordinamento Sdiaf Francesca Gaggini.

Ospite speciale Alessandro Rocca, giornalista e autore del libro “ResQ. Storia di una nave e delle donne e degli uomini che la fecero” (People editore), presente nella rosa dei quindici titoli proposti quest’anno dal concorso.

Torinese, giornalista, autore tv, documentarista e fotografo, Alessandro Rocca ha girato il mondo in lungo e in largo, realizzando reportage, serie e format televisivi sia come regista che come autore o co-autore, trasmessi dai broadcasters Rai e Sky, da La7, RSI, Netflix, Amazon Prime Video, TV2000, TIMVISION. Fa parte della giuria del Premio Roberto Morrione per il giornalismo investigativo, del collettivo di autori Hic Sunt Leones e del direttivo di ResQ – People Saving People – Onlus.

Con “ResQ. Storia di una nave e delle donne e degli uomini che la fecero” racconta una storia purtroppo quanto mai attuale, un’idea che diventa realtà attraverso la mobilitazione e la capacità di fare rete delle persone, delle realtà grandi e piccole sparse in tutta Italia.

Una nave per salvare persone in mare. E se a metterla in acqua fosse un gruppo di amici? ResQ nasce così, dall’idea (forse ingenua) di un gruppo di persone spinte dalla convinzione che andare per mare è un gran casino, ma bisogna farlo. Con loro anche un ex magistrato, Gherardo Colombo, che si lancia in un’avventura tutta diversa dalla sua precedente vita. Ma che poi rimane un’avventura di giustizia. Ma come si acquista una nave? Come si organizza un equipaggio? Cosa spinge le persone a spendere tempo e denaro in un’impresa che – perlomeno all’inizio – sembra completamente folle?

I premi

Durante la giornata saranno premiati i ragazzi che hanno realizzato le recensioni più originali e creative di questa edizione di Libernauta.

Anche per quest’anno è stata offerta ai ragazzi la possibilità di partecipare al concorso sia da soli che in compagnia di un gruppo di amici. La miglior recensione della categoria “Singoli” sarà pubblicata sulla rivista Liber. I vincitori della categoria “Gruppi” si aggiudicheranno un viaggio a Rimini per partecipare al Festival Mare di Libri grazie anche alla sponsorizzazione di Unicoop Firenze. Tra gli altri premi che saranno consegnati ai ragazzi: buoni IBS per l’acquisto di libri e biglietti omaggio per gli spettacoli del Teatro della Pergola.