Firenze, prima mondiale il 23 luglio al Musart Festival per il concerto di gala che celebra Maria Callas

“L’emozione di quel suono, la sua voce che udivo per la prima volta giungeva attraverso i timpani fino ai nervi, alle cellule più segrete e recondite della mente” è ciò che disse di Maria Callas il grande regista fiorentino Franco Zeffirelli.E proprio a Firenze, con questo ricordo, debutta domenica 23 luglio in piazza della Santissima Annunziata nell’ambito del Musart Festival, in prima mondiale, il concerto di gala “Callas 100”, evento che celebra il centenario della nascita di una delle più importanti interpreti nel mondo dell’opera.

Maria Callas ha avuto nell’arco della sua carriera trionfi e consensi che si susseguirono in tutto il mondo. La sua voce ha incantato, commosso e delle volte anche stupito. Arte successi e mondanità si sono intrecciati nella vita di Maria. “La Divina” è passata alla storia come una vera icona di stile ed alla fine degli anni ’60 entra nella lista delle dieci donne più eleganti del mondo.

Leonard Bernstein ha scritto della Callas “è stata senza alcun dubbio la più grande cantante drammatica del nostro tempo’’ ed a lei viene dedicato il grande evento Callas 100, prodotto dalla ForTune Music & Shows in collaborazione con Musart (Firenze), DuePunti Eventi (Vicenza), TAM Teatro Arcimboldi (Milano), in tournée mondiale con tappa da New York a Vienna ed in Italia con tre date: il 23 luglio a Firenze dell’ambito del Musart Festival, il 9 settembre a Vicenza nell’ambito del VIOFF ed il 28 settembre a Milano al Teatro Arcimboldi.

Un grande concerto commemorativo con la presenza di Olga Peretyatko, uno tra i più importanti soprani in attività, che renderà omaggio alla Callas, con lei in scena altri grandi nomi all’interno del cast di Callas 100 e con la partecipazione straordinaria di Laura Morante come voce narrante. Tra le stelle internazionali, entreranno in scena Maria José Siri, Ekaterina Bakanova, Myrtò Papatanasiu, Andrea Edina Ulbrich, Valerio Borgioni. Il M° Beatrice Venezi per la tappa di Vicenza, il M° Fabrizio Maria Carminati per le tappe di Firenze e Milano.

I biglietti per questa prima fiorentina – da 41 a 98 euro – sono disponibili da oggi sul sito ufficiale www.musartfestival.it, su www.ticketone.it e nei punti vendita Boxoffice Toscana www.boxofficetoscana.it/punti-vendita. Info festivalmusart@gmail.com. E’ disponibile anche la formula Gold Package (158 euro) che, al biglietto di primo settore, aggiunge catering con buffet e, prima dello spettacolo, visite guidate ai luoghi d’arte legati al progetto Musart.

MUSART FESTIVAL – Il concerto di gala “Callas 100” va ad aggiungersi ai già annunciati spettacoli di Roberto Bolle (15 luglio), Antonello Venditti e Francesco De Gregori (17 luglio), David Garrett (18 luglio), Marco Masini (19 luglio), Drusilla Foer (20 luglio) Paolo Conte (21 luglio), Madame (lunedì 24 luglio) e Stewart Copeland e Orchestra della Toscana (25 luglio, con il progetto Police Deranged for Orchestra), tutti in piazza della Santissima Annunziata a Firenze per Musart Festival.

In programma dal 15 al 26 luglio nel cuore del centro fiorentino, a pochi passi dal Duomo, Musart Festival si conferma tra le proposte culturali più apprezzate dell’estate fiorentina promossa dal Comune di Firenze. Agli spettacoli in piazza della Santissima Annunziata, si aggiungeranno, come di consueto, concerti in chiostri, visite a luoghi d’arte, mostre, incontri e proiezioni. Presto il cartellone completo.

Musart Festival è prodotto da associazione culturale Musart in collaborazione con Istituto degli Innocenti, Università degli Studi di Firenze e at – autolinee toscane. Main Supporter Fondazione CR Firenze, con il contributo di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze-Estate Fiorentina 2023, Toscana Promozione Turistica e il sostegno di Publiacqua, Chianti Banca, Unicoop Firenze, Sammontana, Findomestic e Ruffino. La direzione artistica è a cura di Stefano Senardi.