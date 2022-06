Firenze: prende fuoco un autobus in piazza Edison Nessun ferito ma tanta paura per i passeggeri

Firenze – Questa mattina, intorno alle ore 7, un autobus di linea è andato a fuoco mentre percorreva il suo tragitto ordinario. Non ci sono stati feriti, solo tanta paura per i passeggeri e disagi per la viabilità, oltre a una colonna di fumo nero visibile da lontano.

Sul posto sono intervenuti subito i Vigili del Fuoco con nove unità e tre automezzi, insieme alla Polizia Municipale.