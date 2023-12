Firenze, nel 2023 la Questura ha consegnato i passaporti anche in 3 giorni

Siamo ad inizio dicembre e, prima di leggere i conteggi definitivi di fine anno, i dati dei passaporti segnano già al 30 novembre un +58% di passaporti consegnati in questi 11 mesi del 2023 rispetto a tutto il 2022.

Facendo una rapida analisi, che si ribadisce essere suscettibile di variazione, nell’anno in corso l’Ufficio Passaporti della Questura di Firenze insieme a quelli dei commissariati di pubblica sicurezza di San Giovanni, Rifredi-Peretola, Oltrarno, Sesto Fiorentino ed Empoli, hanno complessivamente emesso oltre 63.000 documenti per l’espatrio.

Al 31 dicembre dello scorso anno il dato si era assestato sui 40.000 passaporti.

I mesi nei quali vengono presentate più richieste restano sempre quelli estivi durante i quali la Polizia di Stato ha adeguato sempre le sue risorse per non lasciare a casa nessun viaggiatore.

Tra il giugno e l’agosto dello scorso anno a Firenze sono stati emessi circa 12.000 titoli di viaggio, un numero quasi raddoppiato rispetto allo stesso periodo di riferimento dello scorso anno.

Non ultimo il fatto che gli utenti possono ad oggi anche contare su tempi brevissimi di consegna: in media i giorni necessari per l’emissione di un singolo documento sono tra i 3 e i 15, salvo naturalmente per quelle pratiche che richiedono ulteriori procedure amministrative (come nel caso delle domande presentate da coloro che sono residenti fuori provincia).

Il modello adottato dal Questore Maurizio Auriemma, che indubbiamente ha portato a questi risultati, ha puntato anche sul rafforzamento e sul decentramento degli uffici passaporti della provincia fiorentina, sempre più all’avanguardia e organizzati per fornire un servizio efficiente ai cittadini.

Il Questore della provincia di Firenze ha espresso il suo personale apprezzamento e ringraziamento agli uomini e alle donne della Polizia di Stato e dell’Amministrazione Civile dell’Interno che con il loro impegno hanno reso possibile arrivare a questi obiettivi.