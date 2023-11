Firenze: l’Expo del Consorzio Chianti Colli Fiorentini il primo dicembre all’Istituto degli Innocenti

Seconda edizione dell’Expo del Consorzio Chianti Colli Fiorentini. L’evento, che lo scorso anno registrò un importante gradimento sia tra gli operatori che tra gli appassionati e i curiosi, si svolgerà nel Salone Brunelleschi dell’Istituto degli Innocenti venerdì 1° dicembre.

Una rassegna dedicata al vino di qualità e alla cultura del buon vivere pensata ed organizzata per far conoscere le specificità del Chianti Colli Fiorentini e delle suggestive zone che lo ospitano. Una giornata intera dedicata al vino di Firenze per approfondirne la conoscenza, con degustazioni e occasioni di incontro e scambio con i singoli produttori, oltre a momenti specifici destinati alla stampa e agli operatori di settore. Un momento fondamentale in cui verranno coinvolti i vari attori del mercato del vino, con segmenti specifici per ciascuna categoria.

L’iniziativa è nata dall’idea e dall’intuizione dei membri del Consorzio Chianti Colli Fiorentini che, in questo modo, avranno la possibilità di poter far conoscere a giornalisti, esperti del settore e semplici appassionati, le qualità e le peculiarità dei vini prodotti e di tutte le attività che quotidianamente queste aziende portano avanti.

L’evento ha il supporto di Vetrina Toscana: il progetto della Regione, in collaborazione con Unioncamere Toscana, che promuove il turismo enogastronomico; con la regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana.

La giornata prenderà il via la mattina con appuntamenti dedicati alla stampa italiana ed estera, con i giornalisti che avranno la possibilità di degustare i prodotti del Consorzio ma, anche, conoscere uno dei territori più suggestivi della Toscana. Nel pomeriggio, dalle 14 alle 20, la manifestazione aprirà al pubblico, che potrà assaggiare i vini dei produttori del Consorzio presenti.

Al pubblico per partecipare alla degustazione è richiesta un’offerta minima pari a € 10,00 a persona che sarà devoluta alla Fondazione Istituto degli Innocenti Ets per sostenere le diverse attività di accoglienza ed educazione per bambini e famiglie in difficoltà. Si può prenotarsi attraverso la piattaforma eventbrite al link https://bit.ly/ChiantiColliFiorentini

“Siamo alla seconda edizione di un evento che valorizza e fa conoscere un territorio e una parte di identità forte della Toscana – ha detto la vicepresidente e assessora all’agroalimentare Stefania Saccardi – con un prodotto importante del patrimonio culturale della nostra zona: il vino. Il vino Chianti Colli Fiorentini non è solo un prodotto di grande qualità che porta il nome della Toscana nel mondo, ma è anche un elemento di valore e di ricchezza e questa manifestazione, che già l’anno scorso ha riscosso successo, dimostra quanto più grande sia la forza di un prodotto se i territori sono uniti e, uniti, lavorano insieme, come in questo caso”.

Filippo Rocchi, vicepresidente del Consorzio Chianti Colli Fiorentini afferma: “Siamo davvero orgogliosi di aver organizzato per la seconda volta, in un luogo così suggestivo, il secondo Expo del Consorzio. Per noi rappresenta un momento di altissimo valore per far conoscere l’alta qualità dei nostri prodotti. Aspettiamo con grande piacere, nel pomeriggio, tantissimi appassionati ed amanti del vino, che avranno la possibilità di conoscere le diverse sfumature del Chianti Colli Fiorentinii. Ci auguriamo infine che, grazie anche al sostegno delle istituzioni, questo possa diventare un appuntamento fisso del mese di dicembre a Firenze”

La manifestazione ha avuto il sostegno dei 16 Comuni che ospitano i produttori del Consorzio Chianti Colli Fiorentini, a dimostrazione dell’alto valore della manifestazione in termini di visibilità e di valore. I Comuni sono: Bagno a Ripoli, Barberino Tavarnelle, Certaldo, Fiesole, Figline ed Incisa Val d’Arno, Firenze, Impruneta, Lastra a Signa, Montelupo Fiorentino, Montespertoli, Pelago, Pontassieve, Reggello, Rignano sull’Arno, San Casciano Val di Pesa, Scandicci.

I partner dell’iniziativa sono: Vetrina Toscana, Fustelgrafica, Verallia, Amorim Cork Italia, Pulltex, Codex49rosso, B&T Vinum, Banco Fiorentino e Fisar Firenze.