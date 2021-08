LUCCA – Incendio nel comune di Bagni di Lucca, in azione due elicotteri regionali

Un incendio boschivo interessa dalla tarda serata di ieri le montagne in località Astracaccio, frazione del comune di Bagni di Lucca. Durante la notte squadre di operai e forestali e il direttore operazioni dell’Unione dei Comuni Media Valle del Serchio hanno seguito l’evoluzione dell’incendio per individuare e presidiare insediamenti civili che potevano essere minacciati dalle fiamme. Il controllo ha dato esito negativo.

Alle prime luci dell’alba, due elicotteri del sistema regionale antincendio si sono alzati in volo per iniziare le operazioni di spegnimento. A terra le squadre di operai e forestali stanno contenendo le fiamme con molta difficoltà a causa delle pendenze, in alcuni punti proibitive. E’ in atto la valutazione di invio di ulteriori risorse aeree e a terra.

Si ricorda che dal 1 luglio è in vigore il divieto assoluto di accensione abbruciamenti e si raccomanda la massima attenzione nelle operazioni agricole e nell’uso all’aria aperta di strumenti da lavoro che possono generare scintille. Informazioni e approfondimenti su https://www.regione.toscana.it/emergenza-e-sicurezza/speciali/aib-antincendi-boschivi