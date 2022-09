FIRENZE – Inaugurazione Olimpiadi e Paralimpiadi della Città Metropolitana Lunedì 5 settembre alle ore 18:40 l'accensione del braciere in Piazza della Signoria

Lunedì 5 settembre in piazza della Signoria inaugurazione della seconda edizione delle Olimpiadi e Paralimpiadi della Città Metropolitana di Firenze, con l’accensione del braciere in Piazza della Signoria, attorno alle 18.40. La cerimonia di apertura inizierà al Parco dei Renai di Signa, da dove partiranno i tedofori, alle 16.15.

Programma giornata inaugurale 5 settembre 2022

Ore 16,15 Signa – ritrovo al Parco dei Renai e inizio cerimonia accensione fiaccola

Ore 16,30 Signa – Inno d’Italia con banda G. Verdi e consegna della fiaccola dal Sindaco al primo tedoforo Ore 16,35 partenza tedofori (percorso protetto su pista ciclabile Renai – Cascine – Lungarno Vespucci – Piazza Ognissanti – Lungarno Corsini – Lungano Acciaiuoli – Lungarno Archibugieri – Lungarno Anna Maria Luisa De Medici – Via De Georgofili – Via Lambertesca – Chiasso Cozza – Chiasso del Buco – Via Vacchereccia – Piazza Signoria)

Ore 18,15 inizio intrattenimento Veronica Bellandi Bulgari e proiezione video – Musica a cura dell’Associazione Musicale Fiorentina – Coro del Melograno

Ore 18,15 Lungarno Acciaioli angolo Via Tornabuoni si troveranno dei bambini che porteranno sull’ultimo tratto del percorso la fiaccola fino in Piazza della Signoria

Ore 18,40 Passaggio tedofori in via de Georgofili

Ore 18,40 Arrivo tedofori in Piazza della Signoria, accensione braciere e lettura del Giuramento Olimpico

Ore 18,50 Coro del Melograno

Ore 19,00 Saluti delle Autorità

Ore 19,20 Chiusura manifestazione con Inno d’Italia – canta Coro del Melograno